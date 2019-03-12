習近平訪義大利順道見教宗？　外交部：持續關注相關發展

▲教宗方濟各舉辦高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

政治中心／綜合報導

大陸國家主席習近平預計21日到24日出訪義大利。對此，部分義大利媒體與熟悉中梵事務的人士指出，習近平很可能順道訪問位在羅馬的梵蒂岡，與教宗方濟各見面。對此，外交部12日表示，教廷日前已公開表示目前沒有這樣的規劃，外交部將持續關注相關發展，並與教廷保持密切聯繫。

據義大利媒體（Askanews）7日報導，對於習近平此次出訪是否會與教宗會晤，教廷外交部長蓋拉格（Paul Gallagher）出席活動時表示，「這目前並不在教宗的行程上。」但這則即時新聞已被下架，引起外界更多想象。

據悉，兩位中國大陸主教去年10月首度獲政府批准，到梵蒂岡參加世界主教會議，他們親自邀請教宗訪問中。義大利共和報（La Repubblica）去年10月底更以「習近平盼會晤教宗」為題報導，北京代表在出席教宗夏宮的中梵音樂交流活動時說，習近平有意與教宗當面討論中梵協議的後續落實問題。

對此，李憲章表示，教廷去年9月底與中國大陸簽署主教任命臨時性協議後，當天教廷國務院院長帕洛林樞機主教就澄清協議是牧靈，當時教廷新聞室主任伯克也強調協議沒有政治性質。

李憲章指出，日前教廷已公開表示沒有規劃，外交部將持續關注未來相關發展，並和教廷保持密切聯繫；同時，外交部也期盼梵中主教協議與相關對話發展，有助於保障大陸天主教教友信仰生活，改善大陸日益嚴重的宗教自由問題。