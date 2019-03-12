柯文哲願出資幫新北建淡北道路　丁守中：市民情何以堪？

▲ 淡水河北側沿河平面道路開發案（淡北道路）。（圖／新北市政府新建工程處提供）

政治中心／綜合報導

新北市長侯友宜11日拜訪台北市長柯文哲，雙方相談甚歡，柯文哲願出資幫忙興建淡北道路，「工程費不計較」，不僅挨批不尊重議會，更遭質疑把塞車問題買進台北市。面對質疑，柯文哲則回應，「專業問題專業解決」。對此，前國民黨立委丁守中12日在臉書痛批，「市民情何以堪？」

對於外界質疑，幫新北出資興建淡北道路，只會把塞車問題買進台北市，柯文哲11日在「柯侯會」中表示，任何交通建設要整體考量，專業問題專業解決，相信做完後對交通有改善；至於未來會不會淡水不塞車，台北市卻塞？他認為專業問題專業回答，很多東西就是交通跟環評專業。

對此，丁守中在臉書發文表示，柯侯會登場，柯文哲不顧北投關渡地區可能的塞車風險，以及環團多次提醒關於淡水河沿岸紅樹林生態保育問題，硬是拍胸脯保證淡北快速道路工程沒有問題，甚至經費分擔也可討論，「柯文哲根本忘了捍衛市民權益的職責，當起了分糖果的耶誕老公公，未來各項流弊則是全體台北市民承擔」。

丁守中指出，從馬英九到郝龍斌，兩任市長對所謂淡北快速道路的長時間保留不是沒有原因的，固然雙北合作重要，但工程造價昂貴，直接影響就是把交通塞車結點從淡水端移到北投端，與市府極力提倡大眾運輸政策立場背道而馳，對住在士林北投的市民更情何以堪？

丁守中質疑，淡北道路案環評程序都還沒走完，柯市府就用輕許承諾、輕忽基層民意的作法，只想著橫柴入灶，哪有什麼「專業問題專業解決」？