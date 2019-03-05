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典當3汽機車還被恐嚇！木訥男搶銀行原因曝　老母罵他笨

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記者陳以昇、張君豪／新北報導

新北市板橋區玉山銀行板新分行，4日遭人持玩具槍搶走50萬，搶匪不到4小時就落網；犯嫌供稱開設手機維修，購買近百萬的手機零件，卻生意慘淡入不敷出，家裏1部汽車、2輛機車全都典當解燃眉之急，後來只好向地下錢莊借款，但利滾利根本無力償還，又被要脅不還錢要對2名小孩不利，走投無路下犯下銀行搶案，母親到警局對他大罵「真笨，地下錢莊逼債就報警啊！」，訊後依加重強盜罪移送法辦。

▲▼葉嫌向地下錢莊借錢，被恐嚇對2幼子不利，逼他走歧路持玩具槍搶銀行，警方不到4小時將他逮補 。（圖／記者陳以昇攝）

▲葉嫌向地下錢莊借錢，被恐嚇對2幼子不利，逼他走歧路持玩具槍搶銀行，警方不到4小時將他逮補 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，4日犯下新北市板橋區玉山銀行搶案的葉姓犯嫌（42歲），曾在桃園地區學習手機維修，後來自己創業成立工作室，在網路上攬客專修iPHONE手機，因此還到中國大陸批貨，花了百萬買手機零件，原本以為自此一帆風順，經營數月後生意慘淡，資金全部卡在這批貨。

▼葉嫌持玩具槍搶銀行，警方不到4小時將他逮補 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼葉嫌向地下錢莊借錢，被恐嚇對2幼子不利，逼他走歧路持玩具槍搶銀行，警方不到4小時將他逮補 。（圖／記者陳以昇攝）

葉嫌與父母、妻子及2名幼子同住在板橋區一處公寓，生意賠錢後，連日常開銷都成問題，家裏支出全靠妻子一人，弟弟得知葉嫌經濟困難，還會拿錢幫忙，但百萬資金缺口仍壓的他喘不過氣，甚至將自己銀行存摺賣給詐騙集團當人頭，因此遭逮補依詐欺罪起訴。

葉嫌個性老實木訥，年近中年工作受挫的痛苦都放在心裡，還要撫養就讀小學及幼稚園的2名幼子，經濟上全仰賴妻子及弟弟，有時貼心的妻子還會拿錢給他，假裝賺了錢要給父母，這樣的親情壓力更讓他喘不過氣，經常難以成眠，1年多前狀況加劇，只好到醫院身心科看診，需要仰賴安眠藥才能入睡，但錢的問題仍讓他步步走進歧路。

▼葉嫌搶銀行後變裝、換車，警方不到4小時將他逮補 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼葉嫌向地下錢莊借錢，被恐嚇對2幼子不利，逼他走歧路持玩具槍搶銀行，警方不到4小時將他逮補 。（圖／記者陳以昇攝）

為了生活費，他將家裡的一部汽車、2輛摩托車都拿去典當質借，解燃眉之急，最後苦無對策，看了報紙分類廣告找上地下錢莊借了上百萬元；每天的利滾利，根本讓沒有穩定收入的葉嫌還不出來，地下錢莊還向他嗆聲還不出錢，就要對2名幼子不利！逼得葉嫌狗急跳牆，開始策劃搶銀行！

大約2個月前，葉嫌都會到住家附近的玉山銀行板新分行閒晃，藉機勘查地形，但舉動早就被銀行保全注意；4日下午3時20分，葉嫌頭戴安全帽、手持玩具槍走進銀行，保全立刻要上前制止，見到手槍只能眼睜睜看著他搶走50萬。

葉嫌搶了錢，第一時間先匯款還給地下錢莊，期間還變裝換車，以為神不知鬼不覺，但警方早已鎖定他的行蹤，不到4小時在中和區便利商店前將他逮補。落網後，老母親到派出所看他，劈頭第一句話就是大罵「你怎麼會笨到去搶銀行，地下錢莊逼債就找警察報案啊！」，警方訊後將葉嫌依加重強盜罪移送偵辦。

▼葉嫌向地下錢莊借錢，被恐嚇對2幼子不利，逼他走歧路持玩具槍搶銀行，警方不到4小時將他逮補 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼葉嫌向地下錢莊借錢，被恐嚇對2幼子不利，逼他走歧路持玩具槍搶銀行，警方不到4小時將他逮補 。（圖／記者陳以昇攝）

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關鍵字：地下錢莊,搶銀行,板橋

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