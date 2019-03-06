影／酒駕視同殺人　蔡清祥：再犯酒駕跟殺人同刑責

記者吳銘峯／台北報導

法務部長蔡清祥6日到立法院備詢，說明刑法修正案。媒體詢問是否仍將酒駕罪朝殺人罪方向修法，蔡清祥表示，目前草案正在行政院中審查，若有涉及其他部會的措施，則需要等行政院跨部會會議時，再聽其他部會的意見。

近期因酒駕案件頻傳，法務部宣示將把酒駕罪朝「不確定殺人罪」修法，並在上月底公布條文。其中再犯酒駕致死者，等同殺人罪的刑責，可以重處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。酒駕致人於死，以及再犯酒駕致人重傷者，均處5到12年有期徒刑，酒駕致人重傷者處3到10年。

此外，法務部還公布相關配套措施，加入酒精鎖、戒癮治療等措施，也在刑法185-3條增訂沒收條款，只要呼氣酒測達0.25mg/L者，不管車輛是否為酒醉者所有，一律沒收。

對此，立法院司法及法制委員會6日邀請蔡清祥與相關主管機關說明。媒體詢問蔡清祥，是否仍堅持酒駕最重可處死刑的立場，蔡清祥強調，「我們只是把刑責提高，如果他是再犯，或是有重大的行為的話，是跟刑法的殺人罪等同的刑責。」

另外媒體又問，其他部會首長認為除了酒駕者加重刑責以外，若協助停車或同車的人，則應該以行政法方式處罰，這樣的方式是否妥當？蔡清祥表示，刑法酒駕的修正草案已經送到行政院審查，要等行政院審查後才會確定。「至於其他不屬於法務部主管的範圍，我們會跟交通部或是內政部與其他相關部會，再做討論跟聯繫。」

由於行政院將於下周進行跨部會會議，蔡清祥表示，目前各部會確實都已經有共識。但還是要等跨部會會議時，再聽聽其他部會的意見。



▲法務部長蔡清祥到立法院說明。（圖／記者屠惠剛攝）