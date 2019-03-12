錢這樣花？　蔡英文捐100萬美元給美國「國際宗教自由基金」

▲蔡英文 。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

美國務院去（107）年7月舉辦首屆「促進宗教自由部長級會議」（Ministerial to Advance Religious Freedom)，會中發布「波多馬克行動計畫」（Potomac Plan of Action)，籲請與會各國設立宗教自由無任所大使，共同發揮影響力，並宣布成立「國際宗教自由基金」（International Religious Freedom Fund, I-ReFF)，鼓勵各國捐輸，將相關資源用以推動全球宗教自由。

為響應美國的倡議，我政府經過數個月的推甄及徵詢，甫於日前由蔡總統同意遴聘玉山神學院布興·大立院長擔任我國首任宗教自由無任所大使，未來將敦請布興·大立大使代表政府，協助推動與理念相近國家以及全球公民社會，在宗教自由議題方面加強國際連結與合作。

我政府亦將捐助美國務院「國際宗教自由基金」，預計自本（108）年開始，分五年捐助，每年捐助20萬美元。這項基金除了美國本身捐款外，挪威及荷蘭等歐洲國家也已陸續承諾捐助，我政府樂願以實際行動為全球宗教自由貢獻心力，未來將與美國務院切取聯繫，確保基金提供給世界各地需要的個人或團體。