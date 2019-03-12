秀姑巒溪河口守門員　Cepo’水守隊獲特色級水環境巡守隊殊榮

▲秀姑巒溪Cepo’水守隊發係由一群靠海吃飯的阿美族志工組成， 致力於維護秀姑巒溪出海口的生態環境。（圖／記者王兆麟翻譯攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮環境保護局於2018年推薦秀姑巒溪Cepo’水守隊參加優良水環境巡守隊評選，經行政院環境保護署評選獲評為「特色級水環境巡守隊」，繼2016年啟模里巡守隊獲評「優良級水環境巡守隊」後再獲佳績。

秀姑巒溪Cepo’水守隊發源於花蓮縣豐濱鄉靜浦村，由一群靠海吃飯的阿美族志工組成， 106年起認養秀姑巒溪出海口地帶，致力於維護秀姑巒溪出海口的生態環境，此次主要由於為維護秀姑巒溪出海口的行動展現出卓越佳績，該隊更結合社區生態環境及部落文化，與民眾形成正向的交流與回饋。

▲秀姑巒溪Cepo’水守隊除了執行水質檢測也經營資源回收，並號召民眾及店家以淨灘換宿或部落文化體驗的方式，吸引民眾關注海岸廢棄物污染議題。

除了與花蓮縣環保局合作巡檢水域以及與鄉公所合作經營資源回收站外，更結合了「大手牽小手活動」，帶領在地靜浦國小學童執行水質檢測並號召民眾及店家合作，以淨灘換宿或部落文化體驗等活潑的方式，吸引民眾一起關注海岸廢棄物污染議題，同時還與洄瀾風生態有限公司及東華大學合作執行河口及潮間帶生態調查，利用調查所得的資料，教導民眾關心水域生態，可以說是一支結合在地特色文化、生態、漁業等元素，為環境議題創造嶄新出路的水環境巡守隊伍。

環保局長饒忠表示，水環境巡守隊志工協助推動環境教育及認養維護河川、海灘、溼地、社區環境不遺餘力，環保局至今成立水環境巡守隊已逾14年，共成立19隊水環境巡守隊，旗下更招募460名志工認養維護本縣河川、海灘、溼地、環境維護及海底垃圾打撈作業，更辦理多場次環境教育宣導。

秀姑巒溪Cepo’水守隊志工美麗姐表示，除了持續的認養環境維護以及生態調查外，後續目標將利用現有的資源回收站發展成環境教育場域，甚至透過撰寫生產履歷，將資源回收站內回收的資源，如何轉化、再利用的過程詳細記載，作為環境教育的真實教材，以號召更多人響應水環境及生態環境的維護，過程中也讓更多人看到部落文化和藝術之美。