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最愛偷的飯店小物？日本拿盥洗物、陸客「障眼法」調包…歐美喜歡偷「聖經」

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▲▼飯店。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲住飯店最愛帶走小物，各國口味大不同。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

出去旅遊住飯店時，你是否曾經偷偷帶走房間裡的東西呢？日本的電視節目調查發現，有63%的日本民眾會將飯店內的牙刷、毛巾或沐浴乳等小東西偷回家。而大陸的遊客不太會拿東西，反而是不好的生活習慣，讓飯店需付出額外的修復成本。有趣的是，在美國最常被偷的則有房內的藝術掛畫，還有聖經。不過也有一個說法，只要是英文字母「S」開頭的東西都可放心帶回家。

日本電視節目隨機訪問100位路人，其中63%的日本民眾表示，曾將飯店內的毛巾、牙刷等小東西帶回家。飯店業者也說，最常被偷拿走的東西是吹風機、公共浴室的大瓶洗髮精、沐浴乳等。另外也曾遇過電視，甚至是床墊消失等離譜的偷竊事件。預計每個月被偷拿走的東西，至少造成2萬日圓的損失（約台幣5500元）。

▲▼飯店浴室。（圖／CFP）

▲飯店浴室簡直是重災區。（圖／CFP）

大陸媒體《北京時間》向飯店調查發現，大陸的遊客不太會帶走房間內的日常備品，反而是某些不好的日常生活習慣，導致飯店必須付出更多的修復成本，例如在房間內抽菸不小心燒毀地毯、在地毯上切西瓜等。另外一個讓飯店業者匪夷所思的問題就是，大陸客人也會使出「障眼法」，將喝完的高級礦泉水重新倒入自來水後，重新關好放回冰箱，來避免支付額外的費用。

而美國的遊客除了日用品以外，也很喜歡拿走房間內裝飾的藝術品，飯店業者只能苦笑著說，「就當作顧客在稱讚我們的藝術品味吧！」特別的是，歐美的遊客也熱愛房間內備存的聖經，儘管第八誡寫著「不可偷盜」。

《讀者文摘》也整理出幾樣可以免費拿走的東西，簡單的分辨方法即是「英文字母S開頭的物品」，如小瓶裝的洗髮精、沐浴乳、肥皂、拖鞋等，當然還有牙膏、牙刷、梳子等拋棄式的日常備品。值得注意的是，房間內的文具、毛巾、浴巾、衣架等用品可千萬不可拿走喔！

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關鍵字：飯店,酒店,日本,美國,旅遊

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