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中方若再不回應李明哲案　美大使：考慮進一步手段

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▲李明哲妻子李凈瑜（右）12日和美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（左）一同出席記者會。（圖／路透社）

▲李明哲妻子李凈瑜（右）12日和美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（左）一同出席記者會。（圖／路透社）

政治中心／綜合報導

美國無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）今（12）日與李明哲妻子李凈瑜會面。布朗貝克在記者會上兩度表示，「李明哲應該自由（He should be free），美國政府也高度關注此事，若中方未改善李明哲處境的話，美方不排除將會有下一步手段。」

李明哲長期專注人權議題，他在2017年3月遭北京當局逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年，目前關押在燕城監獄。

▲▼李明哲認罪。（圖／翻攝自法院直播）

▲李明哲被關押已1年多。（圖／翻攝自法院直播）

美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）3月10日至13日訪台，出席「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」宗教論壇。他今天下午在美國在台協會（AIT）安排下與李凈瑜會面，兩人會後接受媒體訪問。

布朗貝克表示，李凈瑜稱她長期無法見到丈夫，李明哲的體重已經掉了30公斤，需要好好照顧，非常擔心他日益惡化的身體狀況。

現場媒體詢問布朗貝克，為了促使李明哲早日獲釋，美方是否有具體計劃？布朗貝克回應稱，今天在這裡與李凈瑜會面，首就是要提醒外界對於李明哲案的關注，「若中國沒有任何動作，美方不排除採取特地手段，會有進一步動作。」

李明哲在2017年11月28日，遭湖南岳陽中級人民以顛覆國家政權罪判處5年有期徒刑、剝奪政治權利2年，他的妻子李凈瑜曾多次赴陸探視。李凈瑜在去年10月準備六度赴陸探視時，收到長沙台協告知李明哲已從赤山監獄移監至燕城監獄。

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關鍵字：李明哲,關押,李凈瑜,探視,湖南,探監,美國,無任所大使,布朗貝克,Sam Brownback

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