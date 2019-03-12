桃機跑道、滑行道屢出包　機師全怒了「數10億整建工程全數破功」

▲桃園機場日前進行例行巡檢時，發現南跑道出現破洞，緊急封閉跑道搶修。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者賴文萱／台北報導

桃園機場南跑道日前因道面破裂關閉近6小時，導致上百航班受影響，每個航班平均遭延誤將近1小時。桃園市機師職業工會怒批，歷經馬、蔡兩任總統，耗資數十億的桃機跑滑道整重建計劃，全數破功，沉重呼籲交通部、民航局及立法院能嚴格監督桃機施工單位，儘速解決根本問題。



機師工會指出，桃園機場滑行道破破爛爛舉世聞名，平時封道整建已經造成機場各單位運作的不便及壓力、 然而目前這些整建工程看起來卻是徒勞無功。

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▲機師工會批評，桃機滑行道破破爛爛舉世聞名，呼籲交通部等相關單位能嚴格監督桃機公司的施工單位。（圖／記者沈繼昌翻攝）

機師工會說，自從兩岸直航開放以來、再加上廉價航空如雨後春筍般冒出，桃園機場已經由於航班量大增停機坪不夠而導致調度困難、多所延誤；如今再加上滑行道道面破損、動輒封道檢修更是對場面運作雪上加霜，不但造成延誤加劇、影響旅客權益，甚至可能因為泥漿與碎石而造成航機的結構損害、增加航機操作風險更進而對旅客的生命安全構成極大威脅。



「國家大門如此殘破不堪，已經不是一、兩年的事，國際形象早已盪然無存，可惜尚未見政府單位有認真處理的決心」，機師工會表示，跑道破裂而關閉的事件已對飛安造成嚴重威脅，也對執行任務的組員與航管員與地勤單位等工作夥伴造成極大的運作壓力。

▲桃園機場最近頻傳跑道坑洞情事，立委陳學聖上午前往關心，籲請桃機公司儘速解決。（圖／立委陳學聖服務處提供）

機師工會表示，由於機師工會的會員均為實際於桃園機場操作航機的第一線飛行員，因此，為了飛行安全、更為了旅客權益，沉重呼籲交通部、民航局與立法院能嚴格監督桃機公司的施工單位，以最完善的工法儘速解決根本問題。