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解決20年來難題　新竹建功國小通學步道開工

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▲通學步道受益的不只是學童，更帶給居民更好步行環境。（圖／新竹市政提供）

▲通學步道受益的不只是學童，更帶給居民更好步行環境。（圖／新竹市政提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

為提升建功國小周邊步行環境，竹市府爭取前瞻經費680萬打造通學步道，將敲除原有水泥鋪面，全面調整人行道高度，步道部分路段更自1公尺加寬至3公尺，同時設置無障礙設施，12日開工典禮，新竹市長林智堅說，本通學步道是市府偕同交通大學總務長張基義、交大同仁，協調交大提供土地作為周邊步行空間，雙方同力為步行城市努力，「實現20年來無法解決的難題」，未來受益的不只是學童，更帶給居民更好步行環境。

建功一路、建新路是建功國小上下學主要道路，部分步道空間狹小僅有1公尺寬，其中也有部分空間受喬木阻擋不利行走，且步道高低起伏大，除此之外，無障礙坡道坡度陡，又受電桿及喬木影響，不利行動不便人士使用，學校也缺乏家長接送空間。

為了改善學童上下學步行環境，市府持續協調交通大學，獲校方同意提供土地，市府並透過重新調整建新路、建功一路既有道路空間，設置長度245公尺、寬6公尺人行道；工程將敲除既有水泥鋪面，並重新配置植栽、調整人行道高程及設置無障礙設施，讓行人順暢通行；原本不利使用的無障礙設施，也由市府與里長、台電多次協調，調整植栽及電桿位置，釋出空間設置符合無障礙規定的斜坡道。

今(12)日開工典禮，林智堅與張基義視察通學步道，張基義表示，在經過與校內多位教授，多次協商討論後，說服交大同意退縮建功一路104巷至建功宿舍前長65公尺校地，讓步道從原先1公尺延伸至3公尺寬，以交大博愛校區的人行道樣式打造步道，提供當地居民使用；林智堅市長現場表達由衷感謝，感謝交大總務長張基義及交大同仁的支持，在雙方合作下，終於一一突破克服「過去20年來無法解決的課題」。

「受益的不只是學童，更是所有居民！」林智堅表示，建功國小通學步道的建置，不僅帶給孩子便利、舒適又安全的上下課步行環境，當地的長輩更能在此散步及運動，讓身體更加健康。林智堅現場也請交通處長倪茂榮，務必特別留意居民的需求，尤其是休憩用椅子數量，在充分了解大家需求後「公共建設才能得到最大的肯定與認同」。

「新竹市是相當適合步行的城市」林智堅強調，上任後持續推動步行環境建置，共投入9億元，包含提升道路品質計畫5.3億，加上步行城市3.7億，經費陸續到位，工程逐步進行發包施作，針對人行空間，包括通學步道、地下道的人行空間等進行改善，期盼建置完成後，民眾透過步行的方式移動，多運動，同時也降低私人載具的使用，讓市民生活更健康更便利。

倪茂榮表示，建功國小周邊人行道分2階段建置，日前已成功爭取內政部營建署補助經費680萬，辦理第1階段工程，預計108年8月完成建功一路，以及建新路至建功國小路段人行道，另第2階段為建功國小後門至公道五路，預計3月向內政部營建署爭取660萬辦理。工程全面完工後，將串接進行中的公道五路人行道改善工程，完善建功國小周邊步行系統。

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關鍵字：建功國小, 新竹市交通處

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