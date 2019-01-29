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春節返鄉免驚沒車　新竹轉運站客運業者加開班次

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▲新竹市政府特請新竹轉運站各客運業者，視人潮情形機動加開班車。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府特請新竹轉運站各客運業者，視人潮情形機動加開班車。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

春節連續假期於2月2日至10日共9天假期，因應春節連假返鄉人潮，新竹市政府特請新竹轉運站各客運業者，於2月1日至2月4日（除夕）返鄉尖峰期間，視人潮情形機動加開班車，以利民眾返鄉過年。

新竹市交通處長倪茂榮表示，新竹轉運站發車路線共有10條路線，每日搭乘人數約5,000人次，假日、連假前夕更高達8,000至10,000人次，加上最繁忙站點清大站上車人數，更可高達30,000人次左右。為讓民眾皆能順利返鄉，市府已請各客運業者應視人潮情形，機動加開班車，以利疏運。

新竹市長林智堅表示，竹市有科學園區以及五所大學，許多民眾自外地來竹市就業就學，年假將近，為讓民眾安心順利返鄉，交通處特請業者協助，一定要讓民眾都能有車坐，安心返鄉，讓大家都能開開心心過好年。

國光客運新竹站張瑞章站長表示，為因應春節連假返鄉人潮，國光客運已經備妥車輛，並已報上級主管機關核准，將視實際人潮情形，隨時調度加開班車，一定讓民眾能夠順順利利搭車返鄉。新竹客運副總黃文義也指出，新竹客運已與遊覽車業者簽約，並報請上級主管機關核准，新竹客運已準備好機動加開班次服務旅客。

新竹市交通處表示，為了疏運返鄉民眾，交通處與客運業者已做好了準備，另配合春節連假疏運，自春節連假2月1日零時起至10日24時止，新竹轉運站部分路線提供優惠折扣，平均約為原價85折，歡迎民眾多加利用。

園區上班的林小姐是台中人，準備春節返鄉和家人團圓，她說，臺鐵票很難買，但國道客運又怕人太多擠不上去，聽到客運業者會機動加開班車，「安心了」，感謝市府與客運業者的用心。在新竹唸大學的蔡同學表示，學校已放寒假，但因有社團活動直到2月1日才會返家，國道客運加班車對外地學子非常很方便。

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關鍵字：新竹市交通處, 新竹轉運站

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