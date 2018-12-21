新竹民權路人行道開工　打造安全舒適步行環境

▲新竹市長林智堅參加民權路人行道開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

為改善民權路步行空間，並讓曙光女中及曙光國小有更好的通學環境，同時串聯隆恩圳與新竹綠園道，新竹市政府今(21)日舉行民權路人行道開工典禮，新竹市長林智堅表示，透過人行道建置，同時串聯新竹之森，提供學童與市民安全舒適的步行空間，未來將透過「步行城市」計畫，讓全國最幸福城市的滋味延續下去。

民權路(經國路至世界街)全長約380公尺，寬約2-3公尺，沿線有曙光國小、曙光女中，是學童上放學主要道路，曙光女中周邊缺乏人行道，而曙光國小周邊人行道只有90公分，沿線變電箱影響通行，學童常須與車爭道。市府將車道重新配置，調整道路空間，工程預計在108年3月底完工，學生通勤通學更安全，家長也更安心。

林智堅表示，民權路人行道將提供曙光女中與國小安全的通學步道外，也讓附近居民擁有舒適的步行空間，除了可直達綠園道與新竹之森散步休憩，另一頭也通往隆恩圳與巨城購物中心，市府未來更會積極打造優質的步行城市，讓全國最幸福城市的滋味一直延續下去。

林智堅強調，建設的推動，溝通是重要的一環，透過與當地學校、居民與台電的協調與溝通，加上市府積極向中央爭取經費，成功促成民權路人行道步行環境的工程。他也期盼民權路人行步道如期如質完工，打造更優質的步行環境。

新竹市政府交通處長倪茂榮指出，林智堅上任以來成功向中央爭取超過100億元投入市政建設，其中步行城市3.62億元、提升道路品質計畫5.2億元，共計8.82億元改善全市步行環境。現在市民看到每一個貼著「建設風起．進步新竹」的白色圍籬，都期待著開啟後翻轉的城市新樣貌，希望與市民一起攜手共創友善的步行城市。

雲開建築師事務所徐愛雲建築師指出，民權路是新竹綠園道的延伸，鋪面將採用相同設計，塑造整體感兼具動線導引的功能；此外，因民權路沿線有住戶與商家出入口，設計上兼顧人行道與進出需求，將採用設置斜坡道或與道路齊平方式，方便進出。

新竹市府今年完成全長1公里、寬6公尺的新竹綠園道，同時打造兼具休閒、親水的隆恩圳，串聯4公里的新竹之森。民權路不僅提供學童安全、舒適的步行環境，也連結新竹綠園道與隆恩圳，讓市民更悠遊、自在的漫步在林蔭園道中。