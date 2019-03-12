萬金杜鵑年產量300萬株　侯友宜：打造四季花海地景

▲ 侯友宜金山種5000株杜鵑，打造四季都可賞杜鵑花海。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

3月12日是一年一度的植樹節，新北市2019年推動「新北稼日蒔光」計畫，侯友宜與金山地區農會、學校師生及在地民眾共300多人，12日上午10時到金山區運動休閒廣場，一同種下5000株各式品種的杜鵑，讓民眾四季都能欣賞杜鵑花開的嬌態。

侯友宜表示，萬金地區為全台最大的杜鵑花苗產地，年產量約300萬株，全台道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成皆由此供應，產值逾4千萬元，且栽培品種眾多，四季都有杜鵑花可欣賞。

侯友宜說，今天的活動只是一個開端，日後將與當地杜鵑苗圃花農合作，在萬金地區廣植杜鵑，打造杜鵑花海地景，增加新的地方特色與旅遊景點，讓民眾四季在萬金地區都能欣賞杜鵑花開。另外更會結合「青春山海線」，提升萬金杜鵑花卉產業的附加價值，增加萬金地區觀光旅遊豐富性及民眾收益。

農業局指出，新北市為響應「國際森林日」並配合聯合國委託「種樹救地球基金會Plant-for-the-Planet」執行全球1兆棵樹植樹行動，透過公有造林計畫、民眾自主造林、海岸造林、公私合作造林等方式，已讓森林覆蓋率高達76%，為六都第1，林地增加面積更是全國第1。成果資料也登錄於基金會官網，成為台灣第一個響應該計畫的政府機關。

農業局表示，新北市秉持友善環境信念，持續推動永續山林保育、海岸防風定砂造林，並積極復育烏來杜鵑、台灣百合、艷紅鹿子百合等原生植物，亦推動友善契作平台，媒合產銷雙方，不僅讓市民朋友擁有好山、好水，更能過上好日子。

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