一顆顆鮮紅美艷的草莓　幫恆春阿北走出人生低潮

▲恆春友葉恆泉（左）栽種草莓，也幫他療癒人生低潮，右是農糧署南區分署長姚志旺。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮農友葉恆泉利用網室及地型環境，8年前試種草莓，成功，取名「老葉的草莓園」，每年產季吸引不少觀光客到此體驗採草莓樂趣。

66歲的葉恆泉目前是恆春鎮農會的理事，原本田裏栽種玉荷包，但八八水災將果園摧殘待盡，心中煩悶，竟生了場大病，痊癒後心情總是不開朗。

8年前偶然看到朋友家中用花盆也能種出一顆顆鮮紅的草莓，心情大好，他想以前都種大果樹，不如改種小草莓，人生也許是轉折點，就這樣從朋友處購苗，一株一藤的蔓延，剛開始也是用大盆子，一盆一盆的種，天氣熱搭網室栽種，詢問專家如何管理。

他說，最初是將一盆一盆的草莓放到農會銷售，觀光客或是附近居民也覺得好奇，常會買回家去當盆栽，也能觀賞。

他指出，種草莓不難，只要用心管理，注意施肥及除蔓和疏花疏果，以前用盆栽種，近來打出知名度後，改成地面種植，四週圍起網子，但老鼠、小鳥常會鑽進來啄食，所以四週用草莓盆子再圍一圈，就當成牠們的食物。

現在一分多地的草莓園，種蜜香及香水品種為主，產期從11越到隔年4月份，除到農會賣盆栽外，每天也採將近50盒到農會銷售，毎台斤300元，物美價廉，很受遊客喜歡，假日則開放遊客現場體驗採果樂。

一顆顆鮮紅美艷的草莓，相當療癒，也幫葉恆泉走出人生低潮，讓國境之南創下海角草莓傳奇。