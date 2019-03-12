屏東女載3歲姪女趕喝喜酒　車冒煙拋錨！暖警陪她等家人

▲恆春警分局九棚派出所副所長楊文榮撿查薛女駕駛自小客車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣薛姓女子駕駛自小客車載姪女參加喜宴，車輛行經上坡轉彎處，引擎冒煙拋錨，被恆春警分局執勤員警看到立即救護排除，連絡她家人接回，讓薛姓女子家友相當感動。

恆春警分局九棚派出所副所長楊文榮日前執勤途中，行經所轄滿州鄉港仔村縣道200線31公里處上坡轉彎路段時，發現20多歲薛姓女子駕駛自小自客車載3歲姪女，車子引擎突然故障故障，情況危急。

楊副所長先將薛姓女子及3歲女童救出車外，並將車子移到路旁空地，檢查該車輛，研判疑似引擎水箱水管破損噴水而造成濃煙水氣，沒有燃燒情形，但車輛已無法行駛。

楊員詢問係薛女，得知她駕車要到牡丹鄉高士村參加朋友喜宴，路況不熟且車子行經上坡轉彎處時，車子卻故障拋錨，心裡很恐慌，還好警方及時伸出援手。

楊員連絡薛女親友後，安撫她及該3歲女童，直到她的親友趕到楊員才離開，她及其家人一再對警方表達感謝，並對員警服務的熱心，留下深刻的印象。

恆春分局分局長楊龍祥表示，楊副所長主動為民服務精神，足為同仁表率；呼籲用路人要長途行駛或行駛偏遠山區前，先做好車輛行前安全檢查保養並熟悉路況，防範意外事故發生，如有危害需警方協助，或路況不熟時，可直接撥打110，讓警方根據GPS定位協助排除緊急危難狀況。