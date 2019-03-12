萬巒卡拉OK店賭場被抄　賭客冒冷汗...然來是判刑12年通緝犯

▲屏東縣警方在萬巒鄉一家卡拉ＯＫ店內查獲賭場，逮獲17名賭客。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為防止聚眾鬥毆案件，持續針對飲酒店等場所實施威力掃蕩勤務，日前在萬巒鄉一處卡拉OK鐵皮屋內查獲撲克牌職業賭場，逮獲現場賭客17人，其中一位竟因案被判刑12年的通緝犯，警方另在場查扣撲克牌、骰子及賭資2萬7100元等證物，訊後依賭博罪嫌將翁姓屋主移送法辦，賭客依社會秩序維護法裁處。。

▲▼警方查扣現金、將人帶回偵訊。

屏東縣警局日前接獲報案，指偏遠僻靜的沿山公路旁鐵皮屋，近期車輛出入頻繁，經連日蒐證，日前由縣警局統合內埔分局及保安隊、交通隊優勢警力，持屏東地方法院核發搜索票直搗該職業賭場。

原本圍繞賭桌專注賭博的男女賭客，見員警喝斥，一哄而起，有的入鳳梨園企圖逃逸，有的躲在田園旁邊圳溝，均 被警方一一揪出，警方清查時發現其中1名陳姓賭客冷汗直流，遂深入查證，赫然發現他因l妨害性自主罪遭判刑12年通緝犯，一併押解歸案。

警方調查，翁姓屋主平時在該處經營卡拉OK，供村民歡唱小酌，卻以撲克牌點數比大、小之俗稱「九仔生」方式糾眾聚賭。



縣警局局長葉明潭呼籲，飲酒及賭博場合易引發暴力糾紛，擾亂社會安寧秩序，公權力不容挑戰，將動員所有警力針對轄區易滋事處所進行查緝掃蕩，讓全體縣民安居樂業。