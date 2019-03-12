　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

萬巒卡拉OK店賭場被抄　賭客冒冷汗...然來是判刑12年通緝犯

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 屏警卡拉ＯＫ店查獲賭場。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警方在萬巒鄉一家卡拉ＯＫ店內查獲賭場，逮獲17名賭客。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為防止聚眾鬥毆案件，持續針對飲酒店等場所實施威力掃蕩勤務，日前在萬巒鄉一處卡拉OK鐵皮屋內查獲撲克牌職業賭場，逮獲現場賭客17人，其中一位竟因案被判刑12年的通緝犯，警方另在場查扣撲克牌、骰子及賭資2萬7100元等證物，訊後依賭博罪嫌將翁姓屋主移送法辦，賭客依社會秩序維護法裁處。。

▲▼ 屏警卡拉ＯＫ店查獲賭場。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼警方查扣現金、將人帶回偵訊。 

▲▼ 屏警卡拉ＯＫ店查獲賭場。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣警局日前接獲報案，指偏遠僻靜的沿山公路旁鐵皮屋，近期車輛出入頻繁，經連日蒐證，日前由縣警局統合內埔分局及保安隊、交通隊優勢警力，持屏東地方法院核發搜索票直搗該職業賭場。

原本圍繞賭桌專注賭博的男女賭客，見員警喝斥，一哄而起，有的入鳳梨園企圖逃逸，有的躲在田園旁邊圳溝，均 被警方一一揪出，警方清查時發現其中1名陳姓賭客冷汗直流，遂深入查證，赫然發現他因l妨害性自主罪遭判刑12年通緝犯，一併押解歸案。

警方調查，翁姓屋主平時在該處經營卡拉OK，供村民歡唱小酌，卻以撲克牌點數比大、小之俗稱「九仔生」方式糾眾聚賭。

縣警局局長葉明潭呼籲，飲酒及賭博場合易引發暴力糾紛，擾亂社會安寧秩序，公權力不容挑戰，將動員所有警力針對轄區易滋事處所進行查緝掃蕩，讓全體縣民安居樂業。

ET快訊
鄭俊英老司機群聊再爆「把女團當美食街挑」　批她是塊破布
「82歲打82下」19歲孫甩巴掌又敲頭　嬤嚇癱：我離開誰顧他
13歲少女戰3男辯玩枕頭仗　他「10分鐘結束」慘被打臉
獨／行政院防虐童「兒少法」修正版本沒進立院

關鍵字：屏東,警察,卡拉,Ｏｋ,賭博

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

為買椰子水！瘋狂三寶連切2車道　重機男被「擠去」撞民宅重傷

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

獨／拍違停車遭打趴倒地　少林拳高手竟不敢還手　原因超暖心

影／楊麗花歌仔戲拒付百萬戲服費　周董《魔杰座》設計師怒告：還我血汗錢

31歲交警郭哲銘猝逝家庭陷困境　「警心行動」助募款

影／正宮逆襲「2手大力推」...小三向右飛噴撞車　網狂重播：超療癒

養「所長雞」只送不賣　村民托孤4幼兒他全包　暖警善舉超催淚　

性侵兒子女友　逸仙法師：我們是男女朋友、她臉自撞我手

張庭瑚酒駕自摔「臉破相縫4針」　口罩遮不掉OK繃素顏現身士檢

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

侯昌明參加失智父「畢業典禮」　哽咽告訴他：你放心去吧...

大陸電競飯店結合「住宿＋吃雞」 1天450元每天入住率達七成

王嘉爾.蕭敬騰.陳粒新歌全球首唱　選手驚見MATZKA..一唱就過關

ATM存錢！後方男持刀搶走1萬… 瞄一眼「戶頭餘額」冷笑秒還她

性侵兒子女友　逸仙法師：我們是男女朋友、她臉自撞我手

張庭瑚酒駕自摔「臉破相縫4針」　口罩遮不掉OK繃素顏現身士檢

台中黑道老大么兒狠殺兄！剁掌焚屍「頂替他活下去」　一張發票揭冷血內幕

一夜2次！北市前議員助理爆「無套性侵女同事」　花5萬就想擺平

毛小孩餓慘了！將主人「小拇指當雞骨頭」　 一口咬斷險吞下肚

包裝廠工作喬不攏驚爆殺人案　他持鐮刀猛刺同事直到斷氣才罷手

三角畸戀新歡撂人圍毆舊愛　失戀又受傷的他「切心」不告了

萬巒卡拉OK店賭場被抄　賭客冒冷汗...然來是判刑12年通緝犯

高雄小黃運將搶快跨雙黃線迴轉　女騎士閃不過撞上一度昏厥...

13歲女戰3男「房間傳掌聲」辯玩枕頭仗　他「10分鐘就結束」被打臉

2020立委選舉磨刀霍霍　板橋將上演「三個女人的戰爭」

哈波小賺！勇士王牌佛提紐茲手肘酸痛　趕不上開幕戰先發

柯爾澄清沒罵格林髒話是說「這句」　直言勇士該停止抱怨裁判

瑞迪克與大都會新秀相撞　米奇虧像一袋馬鈴薯撞到牆

性侵兒子女友　逸仙法師：我們是男女朋友、她臉自撞我手

克蕭休19天首度牛棚　有球數限制投開幕戰

天秤夫「我要比妳先死」原因　妻感動變傻眼：做過殯葬業就不能聽浪漫話嗎

湖人10天短約再續簽老英格雷　緩解後場戰力告急問題

張庭瑚酒駕自摔「臉破相縫4針」　口罩遮不掉OK繃素顏現身士檢

陸未來探月計畫曝光　嫦娥八號將實驗在月面「3D列印蓋房子」

林明禎挺「E級雪球」辣舞！　服務生專心上菜反應網笑翻ＸＤ

社會熱門新聞

獨／通知輕生案　警見死者是親兒

「聽到床搖晃」人妻凌晨驚見老公..

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因..

網購屈臣氏1千5百萬商品都0元..

她控堂哥性侵　檢近親亂倫真相

「82歲就打82下」19歲孫甩..

員工被開除　強鹼淋主管頭害終生..

快訊／虎林街深夜驚傳女子墜樓亡

13歲少女戰3男：他很快就結束

飯裡常有蟑螂…夫崩潰求離噁妻！

「幾歲打幾下」　82歲嬤報警求..

即／林口凌晨火警　鐵皮屋狂燒

兒上吊亡只留遺書　暖警幫貧母籌..

4歲兒上學遭罰天天哭　父看影帶..

更多熱門

相關新聞

屏東驕傲　Pingtung小行星閃亮星際

屏東縣政府因辦理2019台灣燈會聲名大噪，特別是首次在台灣展演的intel無人機燈光秀，讓「屏東」、「TAIWAN」登上星空，最為震撼人心，而在浩瀚星河裡真的有一顆「屏東」小行星，在宇宙星際間閃亮著。

屏東蘇順在的木瓜　消費者都說讚

老嫗要去華僑市場工作　原來是2年前的記憶

老鷹花燈遭綁！無辜樣超爆笑：楊過快來

舉報別人酒駕　警：你也來吹！

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 金門防疫戰 王令麟 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

獨／通知輕生案　警見死者是親兒

勝利群組爆「有大咖女星私密片」

鄭俊英「老司機群組」對話渣爆！

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝光

「聽到床搖晃」人妻凌晨驚見老公床戰義兄女兒

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週日補請

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒還她

早餐吃1顆蛋超棒！「5大好處曝光」

她月台往返8趟崩潰！長榮妹神救援

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

網瘋傳神隱少女原型　地主崩潰：求別來

北捷驚見90°直角方塊頭！12級風吹不動

龍俊亨認：跟鄭俊英對話的人是我

散播偷拍片被逮！崔姓歌手曝光

F雪球妹銷魂自拍！身後「吊滿40個乾屍」

更多

最夯影音

更多

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面