好大的草莓啊！ 翁家鐸2019年油畫展登場

文／時尚家居

畫家翁家鐸畫了好大的草莓，嬌艷欲滴又碩大香甜，看起來好像真的呢！

此次展覽作品有翁家鐸近期的大水果系列創作主題，大草莓應該就是重頭戲之一；用超寫實的風格放大置於桌上的水果，很有現代感的商業攝影光源照在碩大光豔像巨星一般的水果上，似乎是傳統靜物畫的形式卻有著冷靜獨立的現代感。

還有許多品類不同的巨大水果畫都是細膩如真卻又巨大不同尋常，已經不是傳統靜物畫了。翁家鐸用高超的油畫技法誇張的表現出現代的豐盛甜美價值觀，這其實是種對於現代科技與人文的察覺思考，除了表現不尋常的視覺美感，也突顯在這個農業科技與高度商業發達的時代才出現的豐碩與商品化現象…；這些水果已經和原生狀態大不相同了。現代人因為科技與商業能力而發展出來的大甜美價值觀成就了我們豐碩美好的享受和經濟效益，30年前還沒有的碩大水果，如今成為眾人注目的價值標準，然而現代的豐碩美好也產生了許多新的健康、食安、生態、環保的考驗，這些狀況都是這時代的人類才發生的事，每個現代人正在面對的現在進行式。

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大水果看起來好真實好漂亮喔，超厲害的。但是翁家鐸說：我不只是在畫我看到的水果，我畫我知道的時代。畫家以畫作表達看法，畫作是種資訊媒介，而媒介是為了紀錄、傳達訊息；翁家鐸透過創作作品，紀錄、傳達了這個時代的豐盛美好與見解。

翁家鐸 2019年油畫展3月16～27日(18、19、20日休館，暫停參觀) 登場，3月16日 下午2：30開幕，展期每日9～18時 ， 國立國父紀念館三樓德明藝廊，國父紀念館官網展訊https://event.culture.tw/YATSEN/portal/Registration/C0103MAction?useLanguage=tw&actId=90034 。

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