4修車師傅淘寶買工具...再偷車換車牌轉售　下場慘烈

▲警偵破借屍還魂變造車輛集團。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

地方中心／台中報導

有修車經驗的劉姓男子等4人從淘寶網站買偷車工具，先低價購買事故車或報廢車，再偷同廠牌款型顏色的車，變造車身號碼，接著懸掛事故車或報廢車的車牌轉售上路！刑事局中打第六大隊第三隊逮捕4人，查獲6輛贓車、1輛犯案車，全案依竊盜、偽造文書罪移送法辦。

警方表示，長期經由各地車輛失竊資料大數據分析，調閱監器影像，發現以劉男為首之竊車集團涉有重嫌，專案小組蒐證發現該竊車集團成員使用之框式及篷式中華牌貨車竟懸掛同組車牌行駛，循線追查出該竊車集團停放變造車輛倉庫，查獲4名竊嫌，共起獲贓車6輛、犯案車1輛及竊車用犯案工具一批。

警方調查發現，變造車輛之車身防竊貼紙會有遭破壞痕跡或缺損，「引擎蓋車輛排氣管制資訊」、「車身鈑件」及「塑膠飾板」等標籤之出廠年月與車籍登載不符。此外，車身號碼處原廠車漆及電鍍防鏽層有磨除之痕跡，經電解還原出原車之車身號碼，才得以找出正確之車籍。

而此案的4嫌都是修車師傅，具有修車背景，其中劉男與吳男負責偷車，張男與謝男負責變造號碼、銷贓等後續作業，他們從事借屍還魂車的時間不詳。

【還有其他新聞】

►不爽誤點3分鐘又沒聽到廣播 大叔咆哮列車長「跳針喊13次報警」

►高雄「超正女醫」顏值爆表露甜笑 網全部暴動了