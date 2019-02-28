西安這所大學上淘寶拍賣　起拍價4.25億人民幣！

▲西安華西專修大學部分校產在淘寶平台上公開拍賣。（圖／翻攝阿里拍賣）

記者魏有德／綜合報導

大陸電商平台什麼都有、什麼都賣、什麼都不奇怪！陸媒報導，近日在淘寶上發現西安的一所大學校區將面臨被法拍的命運。據「阿里拍賣網」上顯示，這件標案起標價為4億2500萬人民幣（約20億新台幣），2周後開始投標競價，目前已有40人設置提醒，3395人瀏覽過這則標案。

▲大陸西安華西專修大學紅河校區。（圖／翻攝阿里拍賣）

《每日財經新聞》報導，受西安市中級人民法院委託，西部產權交易所將於3月14日10時至15日10時，在阿里拍賣網公開拍賣西安華西專修大學部分校產。

西安華西專修大學成立於1989年，同時是大陸「教育扶貧」示範大學。本次處置標的包括學校該校區涉案的動產（設施設備）、構築物、管道溝槽、綠化苗木等。

▲西安華西專修大學成立於1989年，同時是大陸「教育扶貧」示範大學。（圖／翻攝阿里拍賣）

據了解，這所大學的部分校產遭拍賣源於一起大額非法集資案。西安市人民檢察院指控華西大學2005年8月時，校方因辦學發展缺少資金，時任華西大學校長的被告人王明亮與他人商議以華西大學投資助學、教育扶貧為名目組建融資團隊，向社會公眾非法募集資金。

融資團隊與集資群眾簽訂《合作辦學協議書》，借款期限為1-5年期，年利率10~16%，將募集資金中的75%交由華西大學支配，25%作為融資團隊的提成及投資群眾的投資獎勵，合約到期後，由華西大學向投資群眾償還本金並支付利息。

經審計，西安華西大學自2007年初至2014年初共與14931人簽訂《合作辦學協議書》，實際募集資金金額23.92億元（人民幣、下同），退還投資群眾募集資金本金、利息共計12.87億元，未返還公眾募集資金11.05億元。

▲西安市中級人民法院審理非法吸收公眾存款罪一案。（圖／翻攝大陸網站）

西安華西大學除支付業務人員提成人民幣6.86億元外，其餘資金被用於購買土地、學校設備、對外投資等項目。王明亮等18名被告隨後也因此被控涉嫌非法吸收公眾存款罪。

