陸神曲《我要去高雄》創作人現身高雄　潘恆旭大讚：超接地氣

▲「我要去高雄」大陸網紅歌曲創作人訪高獻藝。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜正式就任當天，兩岸網路上就開始流傳一首新的創作歌曲《我要去高雄》，歌詞中描寫高雄的許多美景，搭配優美的旋律，受到兩岸網友的熱捧，引發迴。而歌曲創作者盧洪亞8日現身高雄，拍攝歌曲中的相關景點，並將這首火紅的創作獻給高雄市政府。

高雄市觀光局局長潘恒旭表示，很早就耳聞這首網路神曲，歌詞除頌揚高雄的美麗風光，也巧妙融入韓國瑜市長的主要政見，像是「摩天輪裡是愛情」、「香蕉芒果吃不夠」，也呼應「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」等政策，相當接高雄地氣，也樂見有越來越多的人看見高雄，感謝創作者將這首經典的作品無償饋贈予高雄市政府，也向他介紹更多高雄的美景美食，希望能夠激發他更多的靈感，為高雄創作出更多優秀的作品。

潘恆旭提到，之後也會在大陸地區的觀光推廣會或是旅展場合，播放這首相當有高雄味的歌曲，讓大陸遊客加深對高雄的印象，這次更特別推薦創作者造訪高雄各大景點，像是充滿藝術氣息的駁二特區、搭乘貢多拉船徜徉最美的愛河、搭乘開頂雙層巴士、並在六合夜市品嘗夜市美食、走訪宗教氛圍濃厚的蓮池潭，並參觀高雄的特色旗津海灘、85大樓等景點，用360度的角度環遊高雄，希望帶給他全新的創作靈感，在不久的將來，為高雄帶來更多膾炙人口的歌曲。

【還有其他新聞】

►高雄「超正女醫」顏值爆表露甜笑 網全部暴動了

►影／少女打耳洞慘住院10天「釣出高雄超正美女醫」 網全歪樓