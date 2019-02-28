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淘寶買「掃把」送蘇貞昌...國碼寫成+86　寄台灣結帳一按價格還翻倍

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▲▼立法院邀行政院長蘇貞昌施政總質詢 答覆立委童惠珍質詢時無法暢所欲言 乾脆坐下用手壓下麥克風。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌22日率內閣團隊赴立法院備詢，被問到戰爭發生時如何因應，霸氣回應「剩一隻掃帚我都跟你（中國大陸）拼，攻打台灣要付出代價，台灣人不是被嚇大的！」此話一出，立刻引起台灣和大陸網友熱議，還有大陸網友特別去淘寶網買掃把，填上行政院的地址，收件人也寫著「蘇貞昌（院長）」。

行政院長蘇貞昌日前引述二戰時期英國首相邱吉爾的名言，「戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，絕不投降」，這句話在當時為英國人民帶來希望之光。他22日在立院備詢時也表示，「戰爭不只網路，所以要有態度，就要做戰爭準備，才能得到和平」；蘇貞昌甚至直言，「剩一隻掃帚我都跟你（中國大陸）拼，攻打台灣要付出代價，台灣人不是被嚇大的」。

▲▼大陸網友「我要吃竹鼠」送了一把掃把給行政院長蘇貞昌。（圖／翻攝自天涯社區）

▲大陸網友「我要吃竹鼠」送了一把掃把給行政院長蘇貞昌。（圖／翻攝自天涯社區，以下皆同）

蘇貞昌的言論引起外界熱議，消息也傳到中國大陸網友的耳裡。事隔3天，有大陸網友「我要吃竹鼠」在「天涯社區」發了一篇名為「→_→我在某寶買了一個掃把送給蘇貞昌~鼓勵他組建“掃地神僧”特種部隊~」標題的文章，直指「掃地神僧蘇貞昌~是個天才~我佩服他~一個掃把就25元人民幣（約新台幣110元）~台灣25萬軍隊~每人每年用兩個掃把~就1250萬軍費開銷~　相比較買其他軍備開銷~1250萬太划算了~可以大大的削減台灣同胞的納稅壓力~」並且貼出一張蘇貞昌拿掃把的合成圖。

▲▼大陸網友「我要吃竹鼠」送了一把掃把給行政院長蘇貞昌。（圖／翻攝自天涯社區）

「我要吃竹鼠」網友說，「我搜索到了蘇貞昌辦公的行政院的地址。並在某寶填寫地址」只見他PO出一張淘寶網下單的照片，上面收件人名稱寫著「蘇貞昌（院長）」，地址確實是行政院的「10058 台北市中正區忠孝東路一段1號」，只不過他疑似太習慣中國大陸的電話國碼，儘管上面的電話填上行政院的總機號碼，卻將國碼寫成「+86」，並非「+886」。

▲▼大陸網友「我要吃竹鼠」送了一把掃把給行政院長蘇貞昌。（圖／翻攝自天涯社區）

「我要吃竹鼠」網友表示，經過細緻比較後，發現第二個家的性價比（CP值）最高，於是果斷下單；不過考慮到蘇貞昌用這掃把不是用來掃地，主要是用來幹架的，因此決定給蘇貞昌購買長一點的，「正可謂一寸長，一寸險，2.2米長的長度足夠把各種大漢阻止在危險以外。材質選竹子的，因為竹子韌性要比塑料的更有韌性。」

▲▼大陸網友「我要吃竹鼠」送了一把掃把給行政院長蘇貞昌。（圖／翻攝自天涯社區）

網友提到，由於搜索不到蘇貞昌的身份證號碼，所以身份證號碼只好亂寫，「希望蘇院長簽收的時候，注意跟快遞員說說這個。假如對方不甩你的話。你就拿這個帖子來給他看。假如快遞員還嘰嘰歪歪。你可以在本貼留言。我投訴這個快遞員。」

▲▼大陸網友「我要吃竹鼠」送了一把掃把給行政院長蘇貞昌。（圖／翻攝自天涯社區）

最後該名網友一一截下結帳畫面，最後一張則是訂單成功的照片。由於大陸淘寶送到台灣還要多加手續費，原本25元人民幣（約新台幣110元）的掃把價格瞬間翻倍，變成人民幣51元（約新台幣235元）。

其他大陸網友表示，「嚴重抗議樓主對台軍售大殺器」、「就服你」、「太有才了」、「恭喜樓主，創意一流！」、「台版掃地僧是怎樣煉成的」、「你個二道販子軍火商，做軍火生意小心國家法侓」、「蘇掃把萬一拿著樓主的掃把練成絕世神功怎麼辦？哈哈」。

▲▼大陸網友「我要吃竹鼠」送了一把掃把給行政院長蘇貞昌。（圖／翻攝自天涯社區）

▲▼大陸網友「我要吃竹鼠」送了一把掃把給行政院長蘇貞昌。（圖／翻攝自天涯社區）

▲▼大陸網友「我要吃竹鼠」送了一把掃把給行政院長蘇貞昌。（圖／翻攝自天涯社區）

▲▼大陸網友「我要吃竹鼠」送了一把掃把給行政院長蘇貞昌。（圖／翻攝自天涯社區）

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關鍵字：蘇貞昌,掃把,淘寶,行政院,我要吃竹鼠

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