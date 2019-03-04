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電商行業找女友潛規則　網購連身洋裝低於128元的人難伺候

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大陸一名網友在微博發布電商行業找女朋友的潛規則（圖／翻攝自淘寶網）

▲網友在微博發文透露電商行業找女朋友的潛規則，其中提到標準之一是網購連身洋裝的客單價不能低於人民幣128元。（圖／翻攝自淘寶網）

大陸中心／綜合報導

在淘寶搜尋「連衣裙」（連身洋裝），單價低於人民幣128元的，不能當女友？！大陸一名網友在微博發表一則關於電商行業找女朋友的潛規則貼文，透露不為人知的3大標準擇偶鐵律之外，另又稱128元是淘寶系統區分低價人群的標籤，之後立刻引起眾多網友議論。

原是為了做為店鋪或個人信用評價的評分機制，現在卻被當成擇偶的參考標準，最近大陸有一名男網友在微博寫道，「在我們電商行業，找女朋友有一條不為人知的鐵律，不能找淘寶好評率低於98%，滴滴低於4.8，搜索核心詞連衣裙，客單低於128的…以上三條同時滿足的人，難伺候」。

這則發文隨即在網路掀起熱議，尤其從「好評率」判斷女生人品，讓許多做過電商的其他網友看了之後深有體會，紛紛回應表示看過太多動不動就給負評、用負評威脅店家給優惠的人。

大陸一名網友在微博發布電商行業找女朋友的潛規則（圖／翻攝自微博）

▲針對電商行業找女朋友的潛規則言論，在網路上引起熱議。（圖／翻攝自微博）

而很多人對於連身洋裝客單價低於128元的含義無法理解，於是原po再發文進一步解釋提到，針對此消費區間的人，淘寶系統會打上「低價人群」的標籤並做成大數據，「低價群體中有較高比例的人，會投入更多時間在討價還價，售後問題，退換返現上，這無形中增加了商家的運營成本。」他更毫不客氣直言，「簡單來說就是窮人的時間不值錢，可以為了幾塊錢和你耗一天。」

針對這番言論，有人認同說「很客觀」，也有人持相反意見稱「不管是購買了多少錢的東西，貨不符實，難道不應該給差評？」、「該給差評就給差評 買個東西還想那麼多幹啥 淘寶愛咋搞那是他的事」、「我還是很不理解 這什麼可怕的三觀 這種大資料有多可靠？為什麼要用單客價這種比較貨品的東西去比對人？同時滿足條件的人確實難纏 但是你們找女朋友要靠資料去算嗎？？」，另外更有一大票網友好奇的到淘寶搜索連身洋裝，看看自己的搜尋結果，沒想到因此在網站上逛了起來。

至於為什麼搜尋同一類商品，有人搜出來的價格是幾十元，有的則是破千元？最主要來自於個性化推薦。淘寶官方回應提到，用戶的偏好不是靜態的，演算法難就難消費習慣的動態捕捉，對每個人做個性化推薦，去滿足不同用戶多樣化場景和時時變動的購物需求。因此，客單價128元以下就被系統標籤為「低價人群」的事並不存在。

此外，這則發文也釣出一名從事電商行業的女生留言回覆，「我們也不找淘寶好評率低於98的男性，搜索核心關鍵字T恤，客單價低於90的男性，另外附加一條，買東西和客服溝通超過3頁的男性。」

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關鍵字：電商,淘寶,連身洋裝,擇偶,微博,女朋友,連衣裙

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