國父逝世94週年！國父紀念館12日免費送樹苗、18日休館三天

▲3月12日為國父逝世94週年，國父紀念館也舉辦活動。（圖／記者黃克翔攝）



記者林育綾／台北報導

國父於1925年3月12日因肝膽癌症過世，逝世94週年，為了喚起國健康人意識，特別選在此時舉辦為期一個月的「博愛有情．共護肝膽」系列活動，除了舉辦醫學講座，12日當天也邀請民眾來館向國父銅像鞠躬致意，由於正好是植樹節，將免費贈送1500棵杜鵑、桂花小樹苗。不過在18日至22日，為了進行機電暨空調設備保養維護，將休館三天。

3月12日是國父逝世94週年的紀念日，由於國父是因肝膽病逝，享年59歲，生前三大理念為「自由、平等、博愛」，因此經過規劃設計，國父紀念館今年提出全年系列活動的名稱即為「博愛平權‧多元共融」，內含三大系列。3月份第一系列活動名稱為「博愛有情‧共護肝膽」，第二系列將在5月，第三系列在11月的國父誕辰紀念日。

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梁館長表示，國父也是一位醫生，所以為了傳達醫學知識，國父紀念館30多年來為市民舉辦無數的醫學講座。這次「博愛有情．共護肝膽」系列活動，也將密集舉辦4項醫學專題講座，分別針對肝、膽疾病，讓民眾認識「國病」，提早預防、有效治療。

▲由於3月12日也適逢植樹節，當天國父紀念館將發送1500棵小樹苗，讓民眾免費帶回家美化環境。



此外在3月12日當天，館長將率全館同仁向國父銅像行禮，也邀請民眾自由前來致意。由於正逢植樹節，當天上午9時也有「植樹節花苗贈送」活動，由林務局免費贈送1500棵杜鵑、桂花小樹苗，歡迎民眾來館領取，帶回家美化環境，送完為止。

而3月18日起至3月20日，國父紀念館為了實施機電暨空調設備保養維護，將停止開放3天。機電設備保養維護期間，館內全部暫停對外開放，不過「中山公園廣場」仍開放休憩參觀，而餐廳於3月19日起照常提供服務。

▲國父孫中山銅像。（圖／翻攝自維基百科）