國父逝世94週年！紀念日定做「植樹節」　背後感人原因曝光

▲國父孫中山逝世94周年，國父紀念館也舉辦全年系列活動。（圖／CFP）

記者朱世凱／台北報導

國父孫中山在1925年3月12日因肝膽癌症過世，今年為逝世94週年，國父紀念館也推出全年系列活動。據悉，3月12日之所以定為「植樹節」，是因為孫中山曾特別提出「造林是民生建設重要項目」，因此為了感念他的偉大功績，才將此日規劃為全國擴大造林植樹活動，以實際行動遵行國父遺訓。

國父畢生致力於國民革命，廢除了中國數千年的帝制，享年59歲，生前三大理念為「自由、平等、博愛」。國父紀念館今年提出的全年系列活動名稱便為「博愛平權‧多元共融」，內含三大系列。3月份第一系列活動名稱為「博愛有情‧共護肝膽」，第二系列將在5月，第三系列在11月的國父誕辰紀念日。

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孫中山1866年11月12日出生於廣東省香山縣，字逸仙，旅居日本時曾化名中山樵，1912年1月1日在南京就任中華民國臨時大總統，1925年3月12日時因肝癌病逝於北京協和醫院。1940年，國民政府通令全國，尊稱孫中山先生為中華民國國父。孫中山是中國近代民族民主主義革命的開拓者，被中國視為「民主革命偉大先行者」，同時也是中華民國和中國國民黨的締造者，《三民主義》的倡導者。

資料顯示，1912年5月，孫中山任臨時大總統的中華民國南京政府成立不久後，設立了農林部，下設山林司，主管全國林業行政事務。孫中山先生還倡導以工代賑，開墾荒地，以幫助貧民，教之以改良農事和園藝的方法。為此，他第一個在《成立中國義農會》上簽名，促使民國政府先後劃撥了4000畝荒地支持造林，幫助大批貧農。到了1979年2月，便正式定3月12日為植樹節，以紀念一貫重視和倡導植樹造林的孫中山先生。