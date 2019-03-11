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酒駕不該有保險理賠！　保險局下令「酒償險」7月起全面停售

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▲潘男3天內2度酒駕被抓。（圖／記者陳玉翻攝）

▲酒駕不該還有保險理賠，保險局下令停售「酒償險」。（示意圖／記者陳玉翻攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

酒駕竟還有保險可賠！目前市面上部分保險公司仍有銷售「酒償險」，讓駕駛人若因酒駕肇事要賠償，超過法律責任的費用保險公司理賠。金管會保險局指出，從7月1日起各家產險公司的「酒償險」都要停售。

立委施義芳日前在立法院財委會上指出，目前市面上還有保險公司在販售第三人責任險可以讓保戶附加「駕駛人受酒類影響附加條款」，其保障範圍是駕駛人因酒後駕車造成交通事故，導致車外第三人體傷、死亡或財物損失時，在法律的賠償責任內，且超過強制險及第三人責任險的部分，保險公司給付相關的費用。

「酒駕附加條款」也是市場上常說的「酒償險」。但不是只要有投保，酒駕就可以理賠，有限制若吐氣酒精濃度25mg/L或血液酒精濃度50mg/dL內，才可以理賠，若酒駕者超出上述濃度，就屬於公共危險罪，就算有酒償險也不會理賠。另外，「酒償險」是針對肇事造成「第三人」傷害理賠給第三方，不理賠酒駕者自己本身。

金管會主委顧立雄日前表示，當初是基於受害者能獲取完整賠償的立場推出的保單，但從保險原理來看，好像是鼓勵酒駕者，1個月內會研議把此附加條款拿掉。

保險局長施瓊華表示，這是很早之前推出的附加險，當時是基於保護受害人的角度推出，希望讓酒駕被害人可以獲得多一點保障，但基於現在社會氛圍對酒駕是「零容忍」，8日已經和產險公會討論後達成共識，將於今年7月1日起全面停售「酒償險」。

施瓊華說明，雖然是7月起停售，但為避免保戶收到續保通知後，卻發現產品停售，產險公司5月發出的續保通知，就不會再有酒償險的選項，產險公會和各產險公司將向金管會提出產品停售備查。

據保發中心統計，去年投保「酒償險」的車輛僅有55.5萬輛，理賠件數42件，理賠總金額167萬元，賠款率比只剩1%多，比2013年109萬輛大幅縮減。

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關鍵字：酒駕,車險,第三人責任險,酒償險,保險局,產險

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