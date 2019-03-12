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反擊！民進黨「六問」國民黨自經區　別「MIT」變成「MIC」

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▲為反擊國民黨自經區政策，民進黨團今提出「六問」。（圖／記者蔡浩祥攝，下同）

▲為反擊國民黨自經區政策，民進黨團今提出「六問」。（圖／記者蔡浩祥攝，下同）

記者蔡浩祥／台北報導

高雄市長韓國瑜近日提出重啟「自由經濟示範區」構想，藍綠陷入罵戰。繼國民黨立院黨團日前提出「三問」，民進黨團今提出「六問」回擊，強調台灣經濟問題在於產業升級未果，致使薪資沒有提高，別讓台灣從「MIT」變成「MIC」，還反諷前新北市長朱立倫為爭取韓國瑜支持，竟表態支持，讓人不可思議。

民進黨團上午召開記者會，「六問」國民黨還敢要自經特區。立委郭正亮指出，自經區最早是管中閔提出，因台灣對外自貿區簽署太少；但，台灣經濟問題在於產業升級沒有成功，薪資沒有提高，且開放自經區，形同變相開放給中資做特區。

郭正亮表示，2013到2016年，自經區都不可行，之前沒過是膽小，難道現在也膽小嗎？他補充，近來美國有意對台灣鋼鐵加稅，原因是向大陸進口原料，甚至轉作內銷，都被認定是延續大陸原料進口。

他還說，韓國瑜不懂，可以理解，朱立倫也跟進，讓人感到不可思議。

▲民進黨團所提六問。（圖／記者蔡浩祥攝）

立委劉世芳表示，產業升級才是產業重心，蔡政府已鬆綁427項法規，不能短線操作，而是要從整體經濟發展、產業升級，才能合乎國際貿易競爭趨勢，痛批國民黨舊瓶裝舊酒，忽略中美經濟貿易摩擦，別讓台灣從「MIT」變成「MIC」。

出身農業縣的立委鍾佳濱指出，兩岸農業有高度重疊性，反問若開放自經區，面對大陸廉價、質劣的水果進爭，農民要何去何從？

他舉例，萬丹紅豆品質、口味都不錯，要是開放自經區，農產加工業者就不用再買較貴的萬丹紅豆，台灣的農產品在全球算是被信賴，品質把關嚴，要是變成「洗廠牌」，對農業無疑又是一大衝擊。

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關鍵字：自經區,民進黨,MIT,國民黨

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