林右昌訪美公開演講　新主張「蛻變成華人的民進黨」

▲林右昌訪美公開演說。（圖／翻攝林右昌臉書）



政治中心／綜合報導

基隆市長林右昌8日率團出訪美國，第一站在紐約法拉盛台灣會館發表公開演說，並以民進黨代理主席的身分提出民進黨未來新路線，認為「民進黨要從本土的、台灣的民進黨蛻變成世界華人的民進黨！」

林右昌提到，去年底，民進黨在九合一地方選舉中敗選，而黨的敗選最大關鍵是自己，民進黨除了應自我檢討外，「我們也應該走出新的路線」。

林右昌指出，過去台灣人及民進黨內比較沒關心外面的事，例如香港、西藏及新疆。未來的民進黨應連結世界上與民進黨有相同價值的人來擴大力量、一起支持台灣；另外也要加強海外的力量，過去民進黨在海外雖然有黨部，卻發揮不了什麼作用，「民進黨要從本土的、台灣的民進黨蛻變成華人的民進黨。」

林右昌表示，民進黨過去對台灣民主有很大的貢獻，因為民進黨有兩個很重要的價值，第一個，反專制、反獨裁、反威權，其實就是反國民黨那個時候專制、獨裁、威權；第二個，強調台灣本土的價值，這是民進黨兩個很重要的政治基礎。

林右昌也提到，2014年縣市長選舉民進黨贏了十多個縣市，後來總統、立院也贏，民進黨有史以來從中央到地方完全執政；但去年在九合一大選中大敗，敗選關鍵就在於民進黨本身，「如果自己夠強」，失敗就不會產生，有政績不一定有選票，但沒政績一定不會有支持。

林右昌分析，選前黨內太輕忽，自大、驕傲、自信，以至於初選後覺得穩贏，內部整合成功只是表面，中南部縣市更是嚴重分裂，內部不團結，讓競爭對手去年底有機可趁。