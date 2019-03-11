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獨／行政院防虐童喊得震天響　兒少法修正版本沒進立法院

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▲▼虐童示意圖。（圖／楊殿宏製作）

▲虐童示意圖。（圖／楊殿宏製作）

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

行政院在2月18日公布本屆會期最優先法案，第一類為國人關切的重大法案，其中包括兒虐、酒駕加重刑責等，主打「接地氣」，但根據立法院衛環委員會召委徐志榮的法案處理時程與規劃，截至3月11日下班前，行政院並未提出版本送至立法院。對於該案在12日程序委員會無法排案，也就不可能在15日院會一讀付委，更遑論要在18日送出委員會，行政院發言人Kolas Yotaka解釋，政院在協商時還是會表達立場，預計在一讀完成後提出政院版本。

在今年農曆年後，民進黨立院黨團總召柯建銘釋出在立法院開議之後，社會高度關注的兒虐、酒駕、預告罷工期等修法案，擬列優先法案的訊息，而行政院副院長陳其邁在2月18日下午跟民進黨立院黨團共同協商之後，也敲定本會期優先法案，共分為三大類，包括國人關切重大法案、保台與強台法案。

其中，在第一大類「國人關切重大法案」當中，行政院發言人Kolas Yotaka當時就指出，法案內容有兒虐、酒駕加重刑責、大法官釋憲之同性婚姻法案，以及解決農地工廠「109大限」的工廠管理輔導法等。

對於眾所矚目的虐童法案，在立法院社會福利與衛生環境委員會中，3月6日審查《兒童及少年福利與權益保障法》修正草案，隨即也出現了不分黨派、不分委員會的立委提案，提案數多達37案的盛況可見朝野對該案的高度重視，但也有人私下討論為何看不到行政院的版本。

據透露，在本會期擔任衛環委員會召委的國民黨立委徐志榮已針對該案進行協調，並喊出要在這次修法快速完成，預計18日就要送出委員會，有一說甚至指出，在有共識部分預計要在4月4日婦幼節之前完成三讀。

據了解，雖然衛福部雖然已有版本送入行政院，但難達成共識，導致政院版本難產，最終未在3月11日下班前進入立法院，趕不上委員會安排的日程。

言下之意，該案在12日程序委員會無法排案，也就不可能在15日院會一讀付委，更遑論是要在18日送出委員會。對此，行政院發言人Kolas受訪時表示，接下來進入協商，政院還是會在法條上表達立場，如果有建議，也會請黨團委員提出修正動議，就時程上，這會比提出行政院版本來得要快。

Kolas強調，行政院還是會提出版本，時間點落在一讀完成，趕在二讀之前，屆時會與委員會法案併案協商，這樣才不會拖延立法的時程，也不會因為影響法律審查的速度，畢竟這是政院重視的最優先法案。

▼日前蘆洲虐童打小孩。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

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獨／行政院防虐童「兒少法」修正版本沒進立院

關鍵字：行政院,虐童,立法院,民進黨,Kolas Yotaka,國民黨,衛環委員會

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