快訊／時間難喬！蔡英文不去吉里巴斯　21日出發馬紹爾、諾魯、帛琉

記者陶本和／台北報導

總統府12日召開記者會，公布總統蔡英文於3月21日至28日出訪南太平洋友邦，包括馬紹爾群島、帛琉與諾魯；其中，外交部也坦言，本來的確規劃訪問吉里巴斯，但因為時程安排的關係，最後達成雙方理解，將另再安排去訪相關事宜。

蔡英文本次出訪定調為「海洋民主之旅」，將於3月21日下午出發，於同日晚間抵達帛琉；接著24日轉往諾魯；到了26日則前往馬紹爾群島，預計在28日傍晚返抵國門，全程共計8天7夜。

據了解，我先遣踩線團已經於上周6、7日出發，截至12日剛離開南太平洋友邦吉里巴斯；而本次出訪規劃，外交部也的確向總統建議，於3月24日至31日期間造訪吉里巴斯，也已經獲得吉里巴斯總統與其他赴訪元首的同意，各國都有做了相應準備，但最後決定不去。

外交部於記者會上解釋，總統府方面考量3月29日是總統主持春祭國殤大典，是非常重要的儀式，所以才會重新調整出訪的日期；不過，由於吉里巴斯總統也兼任南太平洋大學校長，在該時間內，要在斐濟主持畢業典禮，因此無法在國內，另外在行程上也牽涉太多賓客，導致時間無法更動，最後雙方才達成理解，決定另安排去訪的相關事宜。

▼總統府蔡英文出訪記者會。（圖／記者謝盛帆攝）



▲蔡英文先前出訪南太平洋友邦。（圖／記者李毓康攝）

