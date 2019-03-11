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新南向專班招生弊端多！外籍生來台淪黑工　柯志恩轟教育部睡著了

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▲▼苗栗育達科技大學涉嫌透過與仲介代辦公司合作，招攬菲律賓大學畢業生來台留學攻讀碩士，入境後卻私下強迫訂立非法打工契約。（圖／是張廖萬堅辦公室提供）

▲育達科大遭爆招攬菲律賓大學畢業生來台留學攻讀碩士，入境後強迫訂立非法打工契約。（圖／是張廖萬堅辦公室提供）

記者許展溢／台北報導

經康寧大學、醒吾科技大學爆發境外生非法打工後，育達科大、東南科大近來也爆黑工及招生亂象等事件，立院教育及文化委員會今（11日）進行教育部業務概況報告，立委柯志恩怒批弊端發生多次，教育部是睡著都沒看到？教部部長潘文忠強調，一但出現任何狀況 ，絕對以維護學生受教權為優先。

柯志恩指出，新南向政策已揭發出很多不法事實，但看了教部報告強調「若有違法必須究責」，只是「合法但有合理？」舉例今年1月10日在國際專班說明會看到「有欠缺人才及人力？」宣傳單，且外籍學生寒暑假、假日打工無須已超額計算薪資，質疑教部都沒看見？睡著了？

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▲▼立委柯志恩怒控國際專班招生說明會出現亂象。（圖／記者許展溢攝）

▲立委柯志恩怒控國際專班招生說明會出現亂象。（圖／記者許展溢攝）

柯志恩認為，教部三申五令規定不能違法，還是一直有類似狀況發生，且教部查到的違法跟其他人查到的違法差這麼大，有很多學校禁止轉學，質問潘文忠發生這麼多弊端，不該鬆綁禁止轉學規定？另外，不少學校都被列「輔導學校」，如高苑科大新南向等專班還是繼續開？不解邏輯到底怎樣，要求教部通盤檢討。

另外，東南科大發給廠商的合作計畫書中，打出「僱用成本低」、「喜歡加班」、「能擔任危險工作」、「不採用一例一休，比傳統移工還省3628元」等標語。立委蔡培慧質疑為何現在國際交流學生會成為廉價勞動人力 ，根本不該如此，尤其台灣技職體系訓練人力很有實力， 應鼓勵學校去國外設校，把人放在對的地方。

▲▼苗栗育達科技大學涉嫌透過與仲介代辦公司合作，招攬菲律賓大學畢業生來台留學攻讀碩士，入境後卻私下強迫訂立非法打工契約。（圖／是張廖萬堅辦公室提供）

▲育達科大涉嫌透過與仲介代辦公司合作，讓外籍生進行非法打工。（圖／是張廖萬堅辦公室提供）

潘文忠回應，新南向培育人才政策要長久努力，但有三點必須說明，一、外籍生一但出現任何狀況，一定以維護學生受教權為優先。二、不管學校提出什麼理由，責任避免不了，在深入了解後都會採取重懲。三、招生永遠是學校責任，已要求各校負責國際招生國際長針對以上檢討。

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