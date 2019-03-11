長照「相放伴」　中正大學全台首創「照顧換工」社區即時互助圈

▲「嘉義縣家庭照顧者互助資源整合中心暨據點」，11日在民雄達觀寒舍咖啡正式啟動。（圖／中正大學提供）

生活中心／綜合報導

在高齡社會與少子化的衝擊下，全天候照顧的壓力，對每位家庭照顧者而言是沉重的負擔。有鑑於高齡人口比率居全台之冠，嘉義縣政府特別委託中正大學高齡跨域創新研究中心設立「家庭照顧者互助資源整合中心」，是六都以外，唯一成立該整合中心的縣市，更首創「照顧換工」制度，彼此互助、互惠，像是開車載人就醫、幫忙買菜及換燈泡等。

「嘉義縣家庭照顧者互助資源整合中心暨據點」今（11日）在民雄達觀寒舍咖啡正式啟動，由嘉義縣長翁章梁、中正大學、伊甸社會福利基金會、瑞泰社會福利基金會、紫藤婦幼關懷協會、弘道老人福利基金會、稻江科技暨管理學院以及台灣長期照護管理學會等6個據點共同揭牌。翁章梁表示，因長期關注照顧議題，深切瞭解一個家庭照顧者的無助感，這是嘉義縣照顧政策的一項創舉，唯有照顧者獲得最好的支持，才能真正落實中央的長照政策。

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▲中正大學全台首創「照顧換工」服務，像是開車載人就醫、幫忙買菜、換燈泡等。（圖／中正大學提供）



由於嘉義縣鄰里、各區之間距離相當遠，時常發生照顧者遇到突發狀況或無法抽出時間陪伴被照顧者的情形，中正大學表示，「照顧換工」概念取自早期農業社會鄰里間互助採收農作物，俗稱「相放伴」的活動，該整合中心平時招募社區民眾擔任「換工員」，並詳細記載每位換工員能提供的服務，像是開車載人就醫、幫忙買菜及換燈泡等。

照顧換工制度參考瑞典「時間銀行」把時間變成貨幣，甚至實體化為一張換工券，讓換工員彼此之間也能互換服務的制度，當照顧者有需要時就可向該中心或6個據點提出申請，由社工協助尋找適合的換工員。家庭照顧者互助資源整合中心計畫主持人、中正大學社會福利系教授吳明儒指出，透過互助、互惠與共同生產等方式，讓社區內有需求的雙方形成互助圈，也能即時、即地且有效識別和協助諸多待援家庭需求。

未來家庭照顧者互助資源整合中心將連結在地團體或長照服務單位，辦理家庭照顧者照顧知能、健康促進及家庭照顧協議等專業知能訓練，培育專業服務者做為各區域服務據點的後盾。吳明儒指出，該中心也計畫建置「相放伴」咖啡館，成為互助分享的交流平台，希望嘉義縣的家庭照顧者不再被照顧綑綁，照顧路上相為伴，與「嘉」同行不孤單。