　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長照「相放伴」　中正大學全台首創「照顧換工」社區即時互助圈

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中正大學全台首創「照顧換工」服務。（圖／中正大學提供）

▲「嘉義縣家庭照顧者互助資源整合中心暨據點」，11日在民雄達觀寒舍咖啡正式啟動。（圖／中正大學提供）

生活中心／綜合報導

在高齡社會與少子化的衝擊下，全天候照顧的壓力，對每位家庭照顧者而言是沉重的負擔。有鑑於高齡人口比率居全台之冠，嘉義縣政府特別委託中正大學高齡跨域創新研究中心設立「家庭照顧者互助資源整合中心」，是六都以外，唯一成立該整合中心的縣市，更首創「照顧換工」制度，彼此互助、互惠，像是開車載人就醫、幫忙買菜及換燈泡等。

「嘉義縣家庭照顧者互助資源整合中心暨據點」今（11日）在民雄達觀寒舍咖啡正式啟動，由嘉義縣長翁章梁、中正大學、伊甸社會福利基金會、瑞泰社會福利基金會、紫藤婦幼關懷協會、弘道老人福利基金會、稻江科技暨管理學院以及台灣長期照護管理學會等6個據點共同揭牌。翁章梁表示，因長期關注照顧議題，深切瞭解一個家庭照顧者的無助感，這是嘉義縣照顧政策的一項創舉，唯有照顧者獲得最好的支持，才能真正落實中央的長照政策。

請繼續往下閱讀...

▲中正大學全台首創「照顧換工」服務。（圖／中正大學提供）

▲中正大學全台首創「照顧換工」服務，像是開車載人就醫、幫忙買菜、換燈泡等。（圖／中正大學提供）

由於嘉義縣鄰里、各區之間距離相當遠，時常發生照顧者遇到突發狀況或無法抽出時間陪伴被照顧者的情形，中正大學表示，「照顧換工」概念取自早期農業社會鄰里間互助採收農作物，俗稱「相放伴」的活動，該整合中心平時招募社區民眾擔任「換工員」，並詳細記載每位換工員能提供的服務，像是開車載人就醫、幫忙買菜及換燈泡等。

照顧換工制度參考瑞典「時間銀行」把時間變成貨幣，甚至實體化為一張換工券，讓換工員彼此之間也能互換服務的制度，當照顧者有需要時就可向該中心或6個據點提出申請，由社工協助尋找適合的換工員。家庭照顧者互助資源整合中心計畫主持人、中正大學社會福利系教授吳明儒指出，透過互助、互惠與共同生產等方式，讓社區內有需求的雙方形成互助圈，也能即時、即地且有效識別和協助諸多待援家庭需求。

未來家庭照顧者互助資源整合中心將連結在地團體或長照服務單位，辦理家庭照顧者照顧知能、健康促進及家庭照顧協議等專業知能訓練，培育專業服務者做為各區域服務據點的後盾。吳明儒指出，該中心也計畫建置「相放伴」咖啡館，成為互助分享的交流平台，希望嘉義縣的家庭照顧者不再被照顧綑綁，照顧路上相為伴，與「嘉」同行不孤單。

ET快訊
公開「北市議員薪資細項」　呱吉：手不髒的話…不算容易賺錢
公開「北市議員薪資細項」　呱吉：手不髒的話…不算容易賺錢
快訊／勝利IG親自發表聲明：決定退出演藝圈

關鍵字：中正大學,高齡跨域創新研究中心,家庭照顧者互助資源整合中心,照顧換工,高齡社會,少子化,時間銀行

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中正大學校長連任表決剩7天！　高教工會曝「6成教師」都反對

埔里高齡老人外出「代步車故障」　員警適時協助返家

97歲若瑟醫院創辦人畢耀遠「夢中辭世」　生前掛嘴邊：台灣是我故鄉

北市近19萬駕駛達70歲↑　王鴻薇：用加值悠遊卡換高齡者駕照

讓漢寶溼地美麗　彰化千人淨灘清出3噸多垃圾

開冷凍庫崩潰！芒果「打入冷宮1年」完美凍齡...網哀號：媽～拜託清一下

台日漁業協議喬不攏爆漁民氣炸　漁業署：海域是別人家的

亞洲室內最高63公尺溜滑梯！　科工館憑台鐵票根門票優惠

女子冰球隊飛羅馬尼亞參賽！　選手媽自製「運動髮帶」籌旅費

丹麥手工眼鏡！他配一副「突破3萬台幣」　親友喊誇張...網卻戰翻

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

潘瑋柏「找謝金燕」全場笑翻　一秒回神怒喊：我要提告！

火車上吃肉包！遭隔壁柴柴逼視 見最後一口下肚「笑容逐漸母湯」

讓漢寶溼地美麗　彰化千人淨灘清出3噸多垃圾

開冷凍庫崩潰！芒果「打入冷宮1年」完美凍齡...網哀號：媽～拜託清一下

台日漁業協議喬不攏爆漁民氣炸　漁業署：海域是別人家的

亞洲室內最高63公尺溜滑梯！　科工館憑台鐵票根門票優惠

女子冰球隊飛羅馬尼亞參賽！　選手媽自製「運動髮帶」籌旅費

丹麥手工眼鏡！他配一副「突破3萬台幣」　親友喊誇張...網卻戰翻

逛蝦皮誤闖「老司機天堂」！他驚呆：一堆妹超敢　鄉民正反戰：請低調

長照「相放伴」　中正大學全台首創「照顧換工」社區即時互助圈

「小東東」當路名！親切稱呼萌翻...網友心癢癢：你壞死了

高房價比一比！「台北vs.大阪」→49.76萬vs.23.4萬　他驚：我們到底貴什麼

宜蘭鐵路高架邁大步　縣府3個月內提出再補充案

機車發不動崩潰！隔壁男「吐7字真相」…人妻糗爆：差點進警局　4千人笑噴

讓漢寶溼地美麗　彰化千人淨灘清出3噸多垃圾

Smart智富／國際級的在地化研究　復華、柏瑞二連霸團隊研究獎

先探／內需股抬頭 這三檔趕上潮流

理財周刊／劉依沛：善用金錢能量，創造人生幸福

中職／王建民指點微調　林政賢動作砍掉重練

未來Family／前MIT中國區面試官林為千、蔣佩蓉夫妻：世界級大學要的是怎樣的學生？

中華男足名單獨缺周定洋　六月有望再進國家隊

虛報人頭詐領助理費 　芳苑鄉長洪和炉夫婦繳庫240萬緩起訴

生活熱門新聞

女店員問一句　他小鹿亂撞下秒超..

甘蔗吸管可分解？他實驗半年揭曉..

午後轉乾周二晨探12度　周三晚..

嬤機車顧路　騎士用腳幫推5公里..

熱狗機上「滾3條番薯」　網笑噴..

婆婆開刀逼媳婦請假：妳是要我死..

京都小餐館買醉！全店90度鞠躬..

5歲妹命危！媽祖收乾女兒秒甦醒

經理Line傳開腿肉片　全公司..

禁供塑膠吸管有漏洞！　外帶改內..

軍人男友飆車撞飛！她毀容遭拋棄..

入伍專車開到大內　「和守靈一樣..

女設計師問「有女友嗎」神轉折讓..

愛人婚前病逝！妻子左胸刺青「他..

更多熱門

相關新聞

雲嘉嘉南四縣市智慧資安區域聯防

嘉義市11日上午舉行「雲嘉嘉南四縣市智慧資安區域聯防啟動記者會」，邀請行政院資通安全處、各縣市與會代表、嘉義市議會、中正大學和嘉義大學的資安專家學者蒞臨指導，與市府資安團隊廠商共同參與，並啟動跨域資安區域聯防機制。

中正大學破6成教師不認同校長續任

前10名私立高中職學生數曝光！

推「公私併」　中山盼與高醫大結親

蕭逸民：國際淘汰不適任法官標準

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫面

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭藏洋蔥

高雄飯店玻璃超乾！遠視妹拍9秒影片笑壞網

吃不胖神話GG！45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」

買過4台TOYOTA的鐵粉試駕新RAV4

飯裡常有蟑螂…夫崩潰求離噁妻！

女店員問一句　他小鹿亂撞下秒超糗衝出門外

麻醉醫甩妻女衝醫院救人！車竟被拍：PO網公審

元元撞臉《玩很大》女神！相似度99%

陳珮騏消失八點檔　認了劃休止符

4歲兒上學遭罰天天哭　父看影帶：心都碎了

快訊／勝利IG親自發表聲明：現在退出演藝圈

法航客機引擎熄火　500乘客狂祈禱

甘蔗吸管可分解？他實驗半年揭曉答案

更多

最夯影音

更多

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面