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「中國天眼」9月投入使用！停建附近機場、2000農戶搬遷...

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▲▼《ETtoday新聞雲》記者直擊「中國天眼」主體。（圖／記者曾俊豪攝）

▲位在貴州平塘縣的中國天眼，原本被稱為「500米口徑球面射電望遠鏡」。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸中心／綜合報導

「中國天眼」通過驗收後，將於今年9月正式投入使用，不少科技迷希望能一探究竟。但全國政協委員、貴州省副省長王世堅表示，現在每天只對2000名遊客開放，不會借「中國天眼」搞旅遊發大財。此外，考慮到電磁波干擾，羅甸縣所規劃的機場已停建，2000多戶農家也已搬遷。

據《科技日報》報導，王世堅近日受訪表示，因為「中國天眼」是一個「大鍋蓋」，被動接收來自宇宙空間的各種電磁輻射波，對於電磁環境質量要求非常高，所以人為的干擾越少越好；為了保持良好的電磁環境，為「中國天眼」保駕護航，貴州省委省政府下足了功夫。

▼「中國天眼」形似大鍋蓋。（圖／翻攝自新華網）

▲▼「中國天眼」預計2019年完成驗收。（圖／翻攝自新華網）

王世堅說，「中國天眼」周邊的三個縣城，在經濟社會發展規劃上全部作了調整，一些原計劃要建設的項目，貴州省也主動停建了。比如，羅甸縣所規劃的機場，國家發展改革委都已經立項了，最終，考慮到可能造成的電磁干擾，貴州果斷放棄。

王世傑表示，特別是在「中國天眼」5公里核心區內，人類的生活必然會造成一定的電磁干擾，為此，2000多農戶搬遷，所涉經費達幾十億元（人民幣），「這些成本都很高，貴州為此做出了局部犧牲，但為了『中國天眼』的科學探測，一切都是值得的。」

▲▼ 「中國天眼」依山形而建。（圖／記者曾俊豪攝）

▲ 「中國天眼」依山形而建。（圖／記者曾俊豪攝）

報導稱，「中國天眼」建成投用後，帶火了貴州的科普旅遊，外界時有質疑，科普旅遊到底會不會影響「中國天眼」的科學探測？

對此，王世杰說，「中國天眼」主要用於科學探測，貴州絕不會靠它搞旅遊發大財；之所以開放旅遊，是為了開展科普；貴州有嚴格的電磁保護措施，現在每天只對2000名遊客開放；在進入核心區時，遊客要經過比機場還嚴格的安檢，不能攜帶任何電磁產品，包括相機、手錶、手機等等。

報導指出，事實上，電磁環境干擾與人無關，只與活動的電磁設備有關，而電磁設備可以通過技術手段進行消磁處理，不影響「中國天眼」的科學探測；從國外天文望遠鏡的運行經驗看，阿雷西博射電望遠鏡也曾被允許作為電影拍攝場地。

報導稱，為了加強對「中國天眼」電磁環境的保護，貴州2018年在「中國天眼」所在的克度鎮成立了專門的保護法庭，還推出了新的管理辦法，今後在30公里寧靜區內的違規行為，將被處以最高20萬元（人民幣）的罰款。

▲▼「中國天眼」天文基地。（圖／記者曾俊豪攝）

▲「中國天眼」天文基地。（圖／記者曾俊豪攝）

據悉，位在貴州平塘縣的中國天眼，原本被稱為「500米口徑球面射電望遠鏡」，也就是直徑500公尺的單口電波望遠鏡（The Five-hundred-metre Aperture Spherical RadioTelescope），簡稱「FAST」，竣工後成功擠下「阿雷西博（Arecibo）」成為全球最大的單口望遠鏡，直徑達500公尺，面積相當於30個足球場。

大陸國家主席習近平視察後，在公文中提及「中國天眼」四個字，便成為它的另一個名稱。「中國天眼」竣工後，成功擠下位在波多黎各的「阿雷西博（Arecibo）」，成為全球最大的單口望遠鏡，據陸媒報導，這讓天眼發現中子星的機率增加1倍、發現外星文明的機率提高5至10倍。截至目前，「中國天眼」共發現脈衝星55顆、優質脈衝星候選體80顆。

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關鍵字：中國天眼,王世堅,FAST,500米口徑球面射電望遠鏡

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