王世堅評三腳督：柯文哲就是爛咖　幾咖來選都輪不到他

▲王世堅、柯文哲。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導



各方備戰2020總統大選，根據網路媒體最新民調，在白藍綠「三腳督」的狀況下，爭取連任總統蔡英文持續落後，而國民黨不論由前新北市長朱立倫還是高雄市長韓國瑜參選，支持度都超過台北市長柯文哲奪冠，對此，台北市議員王世堅痛批，柯文哲是爛咖，幾咖來選也ㄌ聞不到他。

傳出民進黨希望柯文哲參選2020，有助於蔡英文勝選，王世堅表示，幾咖出來都一樣，大家對國家領導人做選擇，參選的人也要篤定，有支持意向的民眾也會篤定，這不受幾咖出來的影響，會炒作議題的大概就是柯文哲這樣的人，民進黨上上下下的意念都一致，不會去算計幾咖或一對一哪個比較有利。

王世堅說，「柯文哲你就是個爛咖，幾咖來選都一樣，反正輪不到你這個爛咖，幾咖來選也沒有你這個咖上來的份」，王世堅直言，毫無國家觀念的人參選國家領導人，這不是笑話嗎？

針對「柯侯會」過程中兩位市長不時手搭手，看起來互動很好，王世堅表示，他剛剛就是在看那個畫面，「那個畫面令人作嘔」，好朋友、大男人之間有很多表達的方式，像是高雄市長韓國瑜與行政院副院長陳其邁會面「就沒有這麼噁爛」柯文哲嬌柔做作、肉麻。

王世堅也批評柯文哲花錢幫忙蓋淡北道路，認為柯文哲為了幫自己選舉不惜大撒幣，過去柯文哲對外縣市斤斤計較，對市民也錙銖必較，如今要選總統就慈眉善目、到處大撒幣，彷彿是當年的宋楚瑜，要五毛給一塊，柯文哲成宋楚瑜第二，拿全民公款當作政治利益算計交換，讓侯友宜陪他演一齣戲。

至於大於將送熊貓給高雄，王世堅表示，過去用貓熊統戰一驚被國人識破，真要看貓熊高鐵坐一下台北也看得到，不過他希望藉這件事情更提醒我們各席政府對保育類動物多付出資源跟關懷。他害怕的是為政者「罷黜百獸，獨尊貓熊」，台北市政府就是這樣，把其他動物晾在一邊。