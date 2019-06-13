盡全力癱瘓地鐵！港網友發起「613全民不合作運動」：我們必須做些什麼

▲港鐵觀塘線列車受阻，導致人潮堵在月台。（圖／翻攝自臉書社團「香港突發事故報料區」）

記者朱世凱／綜合報導

香港政府因為計畫修訂《逃犯條例》，使得許多民眾走上街頭並且爆發警民衝突。據悉，警方與示威者12日進行了超過6小時的激烈對抗後，多名示威者在過程中受傷，有網友就在討論區號召進行「全民不合作運動」，要求所有民眾盡全力癱瘓地鐵，若有必要將會持續1周。

原PO在香港連登討論區發文寫著，「有人覺得這麼做不犯法又可以癱瘓交通，如果想做的話就給我按個正評。」貼文一出，有人在底下附和稱，「今天我看到警方開槍，還毆打民眾、放催淚彈，若一個人有良知，就絕對不會這樣做，他們在權力面前紛紛變成了怪獸，我們根本無法無法保護大家，所以我認為一定要做些什麼來反抗。」

▼網友號召「全民不合作運動」。（圖／翻攝自連登討論區，下同）

大批網友都贊成他的說法，並且正式宣布「613發起全面不合作運動，目標是癱瘓地鐵」，以金鐘站當作戰場開始行動。港鐵今早5點07分曾指出，金鐘站將會照常開放，維持正常服務，不過大約過了半鐘頭後，又發出修正訊息指出，「因應警方要求，金鐘站今早將會關閉，荃灣綫（線），港島綫（線）及南港島綫（線）的列車將不停金鐘站。」

港媒則報導，港鐵調景嶺站今（13日）早也出現許多「反送中」示威者，其中一名男子在推擠人群中跌倒受傷，大批警員立刻上前了解並將他帶走，在場人士見狀當場大喊「放人」；另外，油塘站也有大批戴口罩的年輕人在此聚集，導致列車受阻。港鐵香港站也發出公告，中環站月台擠迫，將會實施人潮管制。