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陸33城開通地鐵　僅少數實現「收支平衡」

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▲▼北京地鐵。（圖／CFP）

▲北京地鐵。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

目前大陸已有33個城市開通地鐵，僅最近10年就增加了21個，地鐵總里程近4600公里，近10年間翻了4倍。但在城市軌道交通建設上，只有少數城市的運營實現收支平衡，此外，儘管北京、上海地鐵客流量平均每天超過1000萬人次，但仍有6個城市的客運強度都在每日每公里0.7萬人次以下，達不到最低標準。

▲深圳地鐵,深圳北站。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲深圳地鐵。（圖／記者蔡紹堅攝）

深圳運營里程數與北上廣差距大

大陸近年大陸推廣城市軌道交通建設，據21數據新聞實驗室統計，截止6月6日，有13座城市的地鐵運營里程超過100公里，其中上海以669公里的運營里程排行第一，北京以617位列第二，廣州則排在第三，里程數達473公里。在地鐵運營線路條數上，北京、上海、廣州分別以20條、15條、14條位列前三。

值得注意的是，同為一線城市的深圳，雖然以285公里的運營里程上排行第四，但里程數與北上廣的差距較大，且武漢、成都、重慶等二線城市後來居上，運營里程數與深圳的差距在逐漸減少。

就地鐵規劃的總里程而言，第一梯隊的北京、上海、廣州均超過1000公里，第二梯隊的深圳、武漢、成都則緊隨其後，規劃總里程超過800公里。

▲▼上海地鐵,上海,地鐵。（圖／CFP）

▲上海地鐵。（圖／CFP）

多數城市入不敷出

報告指出，2018年30多座城市共花了超過6000億元（人民幣，下同），來修建包括地鐵在內的城市軌道交通，但只有少數城市的城軌運營實現收支平衡，包括杭州、青島、深圳、北京等。

據對28個城市的不完全統計顯示，2018年大陸城市軌道交通平均單位車公里運營本23.8元，運營收入17.2元；平均單位人公里運營成本0.84元，運營收入0.48元；運營收支比僅為78%，但比2017年收窄8個百分點。

▲▼廈門地鐵1號線正式運行 。（圖／翻攝自新華網）

▲廈門地鐵1號。（圖／翻攝自新華社）

日均客流量未達標

從日均客運量上來看，北京是全國地鐵人流量最大的城市，2019年4月北京、上海地鐵客流量平均每天超過1000萬人次，有12座城市地鐵平均每天客流量超過100萬。以單條線路來看，廣州地鐵3號線以254萬日客流量的數量，名列大陸第一，比第二名北京地鐵10號線多了四分之一。

但仍有不少城市的地鐵客運強度達不到最低標準。報告指出，大陸國家發改委在2015年發布要求，擬建地鐵初期負荷強度不低於每日每公里0.7萬人次。不過據2019年4月對29個城市的不完全統計，昆明、寧波、廈門、東莞、貴陽、烏魯木齊等6個城市地鐵客運強度都在每日每公里0.7萬人次以下，並不達標。

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關鍵字：地鐵,大陸地鐵,廣州地鐵,深圳地鐵,城市軌道交通建設,廈門地鐵

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