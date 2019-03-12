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孽孫持電蚊拍「幾歲打幾下」　82歲嬤報警求救　

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▲孽孫持電蚊拍「幾歲打幾下」　82歲嬤報警求救。（圖／記者陳凱力攝）

▲林男曾持蒼蠅拍對阿嬤恫稱：「阿嬤，妳已經82歲了，如果妳不聽我的話，我就要打妳82下！」，致阿嬤心生畏懼。（圖為示意圖，與新聞事件無關／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹19歲的林姓男子接受完感化教育回家，卻多次對82歲阿嬤暴力相向，即使阿嬤申請保護令後，依然動不動就對阿嬤動手，阿嬤擔心活活被孫子打死，只好向警方求救。新竹地檢署再依恐嚇與違反保護令罪嫌起訴林男。

82歲的林阿嬤指控，2018年7月孫子結束感化教育返家後，仍未改掉壞脾氣，她苦口婆心勸戒孫子不要虐待流浪狗，卻遭到一陣拳打腳踢，導致手臂、左腳都受傷，同年10月又因故還將她放在桌上的手機砸地上，她氣說這樣大家今後都不要用手機算了，孫子竟衝出門負氣離家。由於孫子長期情緒控管不佳，易怒且有攻擊性行為，稍稍遇事不如其意，就砸東西發洩，林阿嬤遂向地院聲請保護令。

保護令經新竹地院裁准後，11月底間孫子又因不順心意，將罐頭推倒在阿嬤床上，手裡拿著蒼蠅拍對阿嬤恫稱：「阿嬤，妳已經82歲了，如果妳不聽我的話，我就要打妳82下！」等語，致阿嬤心生畏懼。

之後孫子接獲地院通知，表示因違反保護令，須前往桃園少年輔育院執行。他以為是阿嬤告密，氣得找阿嬤算帳，不斷對阿嬤打巴掌，還用水壺蓋子敲阿嬤的頭。阿嬤一把老骨頭禁不起孫子折騰，只好趕快報警求救。新竹地檢以恐嚇及家庭暴力防治法違反保護令罪嫌，全案提起公訴。

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關鍵字：恐嚇,違反保護令,爆力,孫打嬤

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