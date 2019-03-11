台東打造被遺忘的秘境　爭取前瞻1.4億元改善東23線道路

▲台東縣府將爭取前瞻計畫1.4億元改善東23線道路。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

在縣道197支線有著一條幾乎快被遺忘的山林秘徑，隨著產業的復甦、深度旅遊及運動觀光的風行，已成為許多單車運動愛好者的私密路線，台東縣政府將提報爭取前瞻計畫1.4億元，打造「梅香越嶺景觀廊道」。

台東縣長饒慶鈴11日上午由縣府建設處長吳慶榮、土木科長楊志隆陪同，了解被遺忘的山林秘徑(境)環延平、東河縣鄉道改善工程。

吳慶榮簡報指出，這原是一條重要的聯絡道路，因年久失修致路況不佳造成行車危險，經去年縣府爭取經費4700萬元改善拓寬完成銅礦至七塊厝段，並編制為東23之1線縣道，今年再接再厲的提報公路局前瞻計畫-旗艦亮點型，總經費約1億4千1百萬元，進行東23線13公里至22公里處道路改善預計以道路、排水改善為基礎、景觀美化，營造當地特色及省道台11的替代道路等願景下，打造成一條「梅香越嶺景觀廊道」。

饒慶鈴表示，泰源幽谷與縱谷鸞山地區，在半世紀前這裡有著蓬勃發展的梅子加工產業及盛產高價值作物薄荷、香草的生產基地，如今，產業沒落，良田荒廢，人口外流；所幸近年推廣深度旅遊非常成功的「鸞山博物館」，再度吸引大量遊客來體驗山林，冀望透過道路基礎的改善，增加行車的安全、舒適性後，以提供一條具經濟效益、觀光、休閒及運動的景觀廊道。