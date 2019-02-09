除了夫子廟、中山陵　南京還有5處值得一訪的私人景點

▲南京理工學院人行道的梧桐樹 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

南京經歷過歷史中六個朝代，有著「六朝古都」之稱，也因著歷史的洗禮，讓現今的南京仍有許多歷史人文、自然景點值得欣賞。到了南京除了夫子廟、中山陵、南京總統府、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，其實還有很多較少人會前往，但依舊美麗值得一探的地方。

走進「老門東」體驗老南京市井

「老門東」因處中華門以東，因此稱為「門東」，這裡不僅是秦淮古民居區域，也是南京城舊時城南之地，從前這裡是重要的商貿和手工業的集散地，後來演變成居住為主，而現在走進老門東地區，不僅發現房舍已經整修，更將該區規劃為歷史街區，真實的展現了迷人市井風情。

▲▼ 南京老門東 。（圖／記者崔至雲攝）

如今的老門東，可以看到由老屋改建的金陵刻經、南京白局，以及德雲社、手製風箏、布畫、竹刻、剪紙、提線木偶等民俗工藝商店；還有許多南京傳統小吃、網美必去古味實足的咖啡廳。近年，就連星巴克也進駐老門東，號稱南京最美的星巴克，到訪南京的旅客，不妨前往老門東走一趟，喝杯咖啡感受舊時城南與現代碰撞的古居民生活趣味。

南京「先鋒書店」大陸最美書店

南京五台山先鋒書店總店過去幾年多次上了全球最佳、最美書店榜，包括《BBC》選的全球十大最美書店、《CNN》選的全球最酷書店和《National Geographic》選的全球十大書店。

先鋒書店五台山總店是由地下停車場改裝而成，相當有特色，走進書店便可見到數十本外文詩集，店內雖然人多，但十分安靜。先鋒書店充斥著文化氣息，每年都會吸引大量的國內外讀者，若是第一次來南京，記得一定要到先鋒書店看一下，並且留下自己的足跡。

▲▼南京先鋒書店。（圖／記者崔至雲攝）



在「南京大排檔」用餐感受民國氛圍

到南京怎麼能不吃吃南京大排檔。店中的環境就像和南京這座城市一樣，給人歷史的感覺，不僅室內設計有著歷史的感覺，裝潢也有木枱木櫈、月亮門、燈籠等，模仿老南京街景，服務生更是穿著民國初期的服飾，十足置身古代場景。

▲南京大排檔充滿民國初期的裝潢。（圖／記者崔至雲攝）

南京大牌檔主要以道地的金陵菜為主，再配合八大菜系中徽菜的特色，全部的餐點中，最多人嘗試的就是「美齡粥」了，據說是一天，蔣宋美齡食慾不振，大廚用豆漿熬粥給蔣夫人吃，結果胃口大開，後來配方流傳到民間，稱為美齡粥 ，美齡粥不僅名字美麗，味道也相當特別，食材包括豆漿、大米、山藥及百合等，打造天然美味，許多女性旅客都慕名前來喝上一碗。

冬季走進「南京理工大學」感受沉靜之美

位於著名旅遊景區中山陵靈谷寺腳下的南京理工大學，是大陸重點大學，學校前身是軍事工程學院，1993年才更名為南京理工大學，校園內不僅風景優美、人文厚重，吸引無數中外遊客前來參觀。

從校門一進去看到了就是兩排壯觀的法國梧桐樹，法國梧桐樹雖然不是南京的市花，但是卻是蔣宋美齡最愛的植物，因此蔣中正當時為了讓蔣宋美齡開心，就在整個南京種下了法國梧桐樹，當然南京理工大學也不例外。

▲南京理工學院水杉林。（圖／記者崔至雲攝）

雖然南理工以理工科系為主，社會人文科系為輔，但整個校園依舊充滿人文藝術氣息，南京人都知道南京理工大學春季「二月蘭」的美麗，但冬季的南理工水杉林也同樣有著別樣的風景，冬季去南理工雖然沒有二月蘭的陪伴，但卻有著獨特的沉靜之美。

南京「24小時美術館」讓當代藝術融入市民生活

為了讓文化浸潤城市，南京推出「不打烊」文化場所。「24小時美術館」由8個玻璃房升級改造而來，採用裝置藝術、行為藝術及科技視聽等當代藝術形式，每一至兩個月更新一次展覽內容，讓當代藝術融入市民生活。

▲▼ 南京24小時美術館。（圖／記者崔至雲攝）

每個小盒就是一個獨立的主題，其中，最令人印象深刻的是一個盒子名稱「讓我一個人靜一靜」，藝術家一直坐在小盒子裡面，有時吃飯，有時用電腦做事，雖然站在盒子許久，但藝術家都未曾離開過那個盒子。

另外，還包括「打通閱讀最后一公裡，把圖書送到百姓身邊」作品，為公眾提供一個靜謐的閱讀休憩空間的24小時「共享書房」，推動全民閱讀，以書香涵養感染整個城市。

藝術廣場雖然偏僻，但24小時均可欣賞到文藝風景，隨時隨地去都可以見到很多人在欣賞藝術品，而晚上的藝術品還會被點上不同的色調的燈關，因此不管白天、晚上前往藝術廣場，均可看到部一樣的風光。