　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

除了夫子廟、中山陵　南京還有5處值得一訪的私人景點

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／記者崔至雲攝）

▲南京理工學院人行道的梧桐樹 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

南京經歷過歷史中六個朝代，有著「六朝古都」之稱，也因著歷史的洗禮，讓現今的南京仍有許多歷史人文、自然景點值得欣賞。到了南京除了夫子廟、中山陵、南京總統府、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，其實還有很多較少人會前往，但依舊美麗值得一探的地方。

走進「老門東」體驗老南京市井

「老門東」因處中華門以東，因此稱為「門東」，這裡不僅是秦淮古民居區域，也是南京城舊時城南之地，從前這裡是重要的商貿和手工業的集散地，後來演變成居住為主，而現在走進老門東地區，不僅發現房舍已經整修，更將該區規劃為歷史街區，真實的展現了迷人市井風情。

▲▼ 南京老門東 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 南京老門東 。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 南京老門東 。（圖／記者崔至雲攝）

如今的老門東，可以看到由老屋改建的金陵刻經、南京白局，以及德雲社、手製風箏、布畫、竹刻、剪紙、提線木偶等民俗工藝商店；還有許多南京傳統小吃、網美必去古味實足的咖啡廳。近年，就連星巴克也進駐老門東，號稱南京最美的星巴克，到訪南京的旅客，不妨前往老門東走一趟，喝杯咖啡感受舊時城南與現代碰撞的古居民生活趣味。

南京「先鋒書店」大陸最美書店

南京五台山先鋒書店總店過去幾年多次上了全球最佳、最美書店榜，包括《BBC》選的全球十大最美書店、《CNN》選的全球最酷書店和《National Geographic》選的全球十大書店。

先鋒書店五台山總店是由地下停車場改裝而成，相當有特色，走進書店便可見到數十本外文詩集，店內雖然人多，但十分安靜。先鋒書店充斥著文化氣息，每年都會吸引大量的國內外讀者，若是第一次來南京，記得一定要到先鋒書店看一下，並且留下自己的足跡。

▲▼南京先鋒書店。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼南京先鋒書店。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼南京先鋒書店。（圖／記者崔至雲攝）

在「南京大排檔」用餐感受民國氛圍

到南京怎麼能不吃吃南京大排檔。店中的環境就像和南京這座城市一樣，給人歷史的感覺，不僅室內設計有著歷史的感覺，裝潢也有木枱木櫈、月亮門、燈籠等，模仿老南京街景，服務生更是穿著民國初期的服飾，十足置身古代場景。

▲▼南京大排檔。（圖／記者崔至雲攝）

▲南京大排檔充滿民國初期的裝潢。（圖／記者崔至雲攝）

南京大牌檔主要以道地的金陵菜為主，再配合八大菜系中徽菜的特色，全部的餐點中，最多人嘗試的就是「美齡粥」了，據說是一天，蔣宋美齡食慾不振，大廚用豆漿熬粥給蔣夫人吃，結果胃口大開，後來配方流傳到民間，稱為美齡粥 ，美齡粥不僅名字美麗，味道也相當特別，食材包括豆漿、大米、山藥及百合等，打造天然美味，許多女性旅客都慕名前來喝上一碗。

冬季走進「南京理工大學」感受沉靜之美

位於著名旅遊景區中山陵靈谷寺腳下的南京理工大學，是大陸重點大學，學校前身是軍事工程學院，1993年才更名為南京理工大學，校園內不僅風景優美、人文厚重，吸引無數中外遊客前來參觀。

從校門一進去看到了就是兩排壯觀的法國梧桐樹，法國梧桐樹雖然不是南京的市花，但是卻是蔣宋美齡最愛的植物，因此蔣中正當時為了讓蔣宋美齡開心，就在整個南京種下了法國梧桐樹，當然南京理工大學也不例外。

▲▼南京理工學院。（圖／記者崔至雲攝）

▲南京理工學院水杉林。（圖／記者崔至雲攝）

雖然南理工以理工科系為主，社會人文科系為輔，但整個校園依舊充滿人文藝術氣息，南京人都知道南京理工大學春季「二月蘭」的美麗，但冬季的南理工水杉林也同樣有著別樣的風景，冬季去南理工雖然沒有二月蘭的陪伴，但卻有著獨特的沉靜之美。

南京「24小時美術館」讓當代藝術融入市民生活

為了讓文化浸潤城市，南京推出「不打烊」文化場所。「24小時美術館」由8個玻璃房升級改造而來，採用裝置藝術、行為藝術及科技視聽等當代藝術形式，每一至兩個月更新一次展覽內容，讓當代藝術融入市民生活。

▲▼ 南京24小時美術館。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 南京24小時美術館。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 南京24小時美術館。（圖／記者崔至雲攝）

每個小盒就是一個獨立的主題，其中，最令人印象深刻的是一個盒子名稱「讓我一個人靜一靜」，藝術家一直坐在小盒子裡面，有時吃飯，有時用電腦做事，雖然站在盒子許久，但藝術家都未曾離開過那個盒子。

另外，還包括「打通閱讀最后一公裡，把圖書送到百姓身邊」作品，為公眾提供一個靜謐的閱讀休憩空間的24小時「共享書房」，推動全民閱讀，以書香涵養感染整個城市。

藝術廣場雖然偏僻，但24小時均可欣賞到文藝風景，隨時隨地去都可以見到很多人在欣賞藝術品，而晚上的藝術品還會被點上不同的色調的燈關，因此不管白天、晚上前往藝術廣場，均可看到部一樣的風光。

ET快訊
6女神「婚禮伴娘服」阿嬌、劉詩詩超有良心　Baby被酸心機g
穿長裙正妹現身台北華山！　一回頭…是「大咖天后」

關鍵字：夫子廟,中山陵,南京,秘境,老門東,南京大排檔,先鋒書店,24小時美術館,南京理工大學

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航罷工「初五取消12班機」　機師集體癱瘓美日港菲

適時「忽視」伴侶竟可改善關係！　研究：有錢夫妻反而沒用

快訊／初五爆北返人潮！　高鐵宣布再加開3班北上自由座列車

除了夫子廟、中山陵　南京還有5處值得一訪的私人景點

重回談判桌！華航機師罷工「首日事件簿」　勞資方下午正式交鋒

從小看著一畝田長大　他25歲當青農...勤學習盼種無毒健康蔬果

國5北上花7倍時間！初五「9地雷路段」曝光　上午10時前出發最好

28歲男上班途中癱倒！　醫生：久坐不動導致「肺栓塞」

PO文求助「跟憂鬱症朋友相處方法」　患者神回：多陪伴少幹話

皮膚好又會穿搭！他讚「櫻花妹比較正」　鄉民挺台女：卸妝你就知道了

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

與伴侶爭吵、生活被瑣事填滿　新手媽記錄女人產後心路歷程

為了做自己！辭職當街拍攝影師　「完成夢想...是一件很奢侈的事」

華航罷工「初五取消12班機」　機師集體癱瘓美日港菲

適時「忽視」伴侶竟可改善關係！　研究：有錢夫妻反而沒用

快訊／初五爆北返人潮！　高鐵宣布再加開3班北上自由座列車

除了夫子廟、中山陵　南京還有5處值得一訪的私人景點

重回談判桌！華航機師罷工「首日事件簿」　勞資方下午正式交鋒

從小看著一畝田長大　他25歲當青農...勤學習盼種無毒健康蔬果

國5北上花7倍時間！初五「9地雷路段」曝光　上午10時前出發最好

28歲男上班途中癱倒！　醫生：久坐不動導致「肺栓塞」

PO文求助「跟憂鬱症朋友相處方法」　患者神回：多陪伴少幹話

皮膚好又會穿搭！他讚「櫻花妹比較正」　鄉民挺台女：卸妝你就知道了

夫妻買整本「中獎率100%」刮刮樂　爽中300萬立刻帶家人出國玩

5年內還清4200萬賭債！　馬國畢還掉鉅款5方法「1天只能花333元」

流氓囝仔吳俊男翻身上櫃老董　用研發打敗日商拚出世界第一

增購15架F-35並強化特種部隊　荷蘭擬增加國防支出

低總價熱席捲園區客　竹苗重劃區小宅賣翻

迎接2019感到更幸福、有自信　史丹佛大學心理學家教你「寫下來」

快約好姊妹！Pinkholic粉紅閨蜜限定店　夢幻少女心大噴發

華航罷工「初五取消12班機」　機師集體癱瘓美日港菲

切葉蜂裁「正圓樹葉」當寶寶睡袋　放食物、產卵再封口

適時「忽視」伴侶竟可改善關係！　研究：有錢夫妻反而沒用

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

生活熱門新聞

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩..

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有..

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死..

妹遇火災逃生！爸竟吐「超酸歧視..

足球巧克力真名曝光　網友好驚訝

初五迎財神！凌晨3點最合適

16歲女兒最強撒嬌！爸驚合照全..

180帥哥曝擇偶條件被拉黑　網..

通水管被收8700元　網：通1..

曾放送裸美照　無敵小恩恩爆與有..

年味越來越淡　網：物質豐富長輩..

女大生回兩句話　詐騙集團傻住：..

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

有房有車！185男相親交往最多..

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／福建非洲豬瘟解除封鎖

離台灣最近的福建全省3起非洲豬瘟疫情已於7日全部解除封鎖，恢復為「非疫情」省份。福建省非洲豬瘟防控應急指揮部指出，全省各級各有關部門要圍繞「人、車、豬、肉、料」五大環節構建閉環的防控措施，組織展開五大專項行動，防止疫情再次發生。

台生赴陸經驗談　曝圖書館爆滿原因

快閃南京　走這條路樣樣都玩得到

北京5處一定要深入探訪的勝地

三星落羽松秘境穿新衣　越夜越美麗

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

即／國3竹南路段塞爆！時速跌剩27

神解密！看到超商透明簾別拿飲料

女兒被噴槍奪命　母春節心碎PO文

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

好市多必買四天王還有最超值神物

快訊／謝和弦「入院治療」通告全暫停！

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

「74部」陪90後長大的經典卡通！

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

陶晶瑩「過年家教」網一面倒推爆

《跑男7》爆大換血！4人退出「加入2韓團偶像」

Sandy年夜飯合照阿公阿嬤

「我要奶！」2歲兒見巨乳扯衣搓揉

更多

最夯影音

更多

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

新住民返鄉班機因罷工取消　抱女兒痛哭「家人等我團圓」

台南娃娃機1380保夾「iPhone」　 打開放2條巧克力！氣炸罵詐欺

刮刮樂暗藏神秘「3英文中獎代碼」　店員自爆6招：買這4款CP值超高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面