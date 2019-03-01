看粉紅花海免去觀光景點人擠人　這6所大學有賞櫻秘境

▲佛光大學吉野櫻、八重櫻與山櫻花接連綻放，滿山的櫻花林盛開在校園中，限量粉紅秘境，場面相當夢幻美麗。（圖／佛大校長楊朝祥提供）

記者崔至雲／台北報導

春天到來，全台都在瘋賞櫻，但每到假日賞櫻景點都擠爆人潮，《ETtoday新聞雲》特別整理出5所大學，不用人擠人，也可以輕鬆在校園內享受到櫻花之旅。

宜蘭礁溪-佛光大學

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位於礁溪的佛光大學被校長楊朝祥稱為「花園大學」，一年四季都有各種不同的花卉，在春天時校園內更會充滿美麗的櫻花能欣賞。校方表示指出，校內栽有山櫻花、吉野櫻、八重櫻、梅花、月桃花、金花石蒜等等，女生宿舍雲來集的山櫻花屬鮮紅的花朵枝；男生宿舍的海雲館則也有整片山櫻花林，預計二月底櫻花將滿開，從即日起每天早上7點至晚上9點對外開放。

▲佛光大學櫻花林盛開在校園中。（圖／佛大校長楊朝祥提供）

新北石碇-華梵大學

有森林大學美譽的華梵大學，位於新北市石碇大崙山，地形適合種植櫻花，學校在校園各處種植近百株不同種類的櫻花，包括山櫻花、吉野櫻、昭和櫻及八重櫻等，各種種類的櫻花輪流開放，為校園增添許多色彩。校方近日特別製作校園櫻花地圖公布在學校臉書，教職員及同學覺得好驚艷，紛紛轉傳，讓大家看到華梵校園之美。

▲華梵大學校園內櫻花樹。（圖／華梵大學提供）

南投埔里-暨南大學

暨大擁有先天優越的環境，有150公頃廣大的校園，放眼望去盡是遼闊的群山，從民國92年栽植700株台灣山櫻後，又續增植300餘株日本八重櫻，到了96年卓然成林，成為國內大專校院最大的櫻花林，櫻花綻放也變成校園春季美麗的景致。暨大更在校園邀約大埔里地區藝文及社區人士、教職員工生在櫻花樹下賞櫻、聆聽音樂表演、煮茗論道及品嚐櫻花點心，現場氣氛詩情畫意，讓人留連忘返。

▲暨大櫻花季（圖／暨南大學提供）

新北三峽-台北大學

三峽除了知名熊空櫻花林，台北大學在校友的支持下，今年1月沿「心湖」栽種近600棵吉野櫻，延伸約100多公尺，目前綻放約7~8成，除了600株吉野櫻盛放外，校園內也充滿山櫻花、河津櫻、紅粉佳人等其他品種，使校園成為私房賞櫻景點，不用人擠人就看得到。台北大學也指出，校園內除了櫻花之外，羊蹄甲、杜鵑花、黃金風鈴木、苦楝、流蘇也將接棒綻放。

▲台北大學打造「心湖櫻花步道」。（圖／台北大學提供）

彰化員林-大葉大學

座落於八卦山山麓的大葉大學，校園綠色覆蓋率超過七成，內藏特殊種「枝垂櫻」等15種櫻花，還有全長約350至400公尺「櫻花步道」，種植了近200棵的山櫻花、八重櫻、富士櫻、吉野櫻。校方表示，今年因氣候異常，往年在2月初盛開的櫻花將延後至2月中旬才是最佳賞花時機。校方也指出，校園還有兩棵紅花風鈴木，在大葉大學停車場，每年過年前風鈴木都會盛開，一簇簇洋紅色的花朵就像在向大家拜早年。

▲大葉大學校內櫻花樹。（圖／大葉大學提供）

台南成功-成功大學

春暖三月櫻花盛開，成功大學校園裡的「羊蹄甲」怒放，不用上山人擠人或飛到日本，這裡的羊蹄甲姿態更勝櫻花，媲美薰衣草的「台灣苦楝」，更是滿樹紫花，微風徐徐吹來，花香隨風飄散，成大師生穿梭其間，都忍不住停下腳步觀看，沈醉在繽紛燦爛的花世界當中。校方指出，光復校區成功湖畔也是主要花區，沿著文學院前的路邊成排並列，湖邊綠地上也有好幾棵，不管在樹下欣賞或是隔著成功湖觀看，各有情趣，這兒的羊蹄甲比較年輕，即使是低矮的小樹，也是一樹粉紅花色，許多學生都會在這兒拍花，觀查羊蹄甲花瓣生態。

