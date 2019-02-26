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台東紅石林道改善工程獲獎　海拔適中交通便利健行避暑秘境

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▲紅石林道改善工程以創新的橋涵式山腹工設計，除提供林道車輛通行使用外，更兼具安全排水及穩定邊坡等功用。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台東紅石林道改善工程以創新的橋涵式山腹工設計，除提供林道車輛通行使用外，更兼具安全排水及穩定邊坡等功用。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

林務局台東林管處於2018年完成的紅石林道9k-11k改善工程參選由農委會舉辦2018度優良農建工程獎評鑑，經過多位公共工程界專家學者委員於初選、現場評鑑及最後的決選會議下，在眾多參選案件中脫穎而出，得到全國農業工程最高榮譽，獲頒農委會優良農建工程優等獎。

▲紅石林道改善工程以創新的橋涵式山腹工設計，除提供林道車輛通行使用外，更兼具安全排水及穩定邊坡等功用。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲紅石林道改善工程獲頒優良農建工程優等獎肯定，台東林管處處長劉瓊蓮（左二）受頒領獎。

台東林區管理處劉處長瓊蓮表示，紅石林道對林管處之造林及疏伐作業等有其重要性，該林道9.5公里處受105年莫蘭蒂颱風劇烈降雨，引發坡地崩塌，造成路基缺口，遂積極投入經費進行災害復建。在工程設計方面以創新的橋涵式山腹工設計，除提供林道車輛通行使用外，更兼具安全排水及穩定邊坡等功用。工程去年4月份完工後經歷多次山區豪大雨考驗，整治功效符合預期，能有效減緩坡面崩塌，並保障健行遊客、林業工作人員安全環境。

▲紅石林道改善工程以創新的橋涵式山腹工設計，除提供林道車輛通行使用外，更兼具安全排水及穩定邊坡等功用。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台東林區管理處劉處長瓊蓮特別呼籲，紅石林道緊鄰社區，海拔高度適中且交通便利，是相當適合健行好去處，林道9.5公里處視野遼闊，可展望縱谷地區，居高臨下，山水美景盡收眼底。在12.5公里處更有大片高聳的孟宗竹林，宛如電影場景般，在炎炎夏日上山，讓人感覺清涼無比，是最佳的避暑祕境。為維護大自然環境，請到訪遊客能遵循無痕山林的觀念，隨手帶走垃圾及維護環境，讓其保持原有之自然風貌，在林間享受自然美景之同時，也能減少對自然環境、野生動植物所造成的衝擊。

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