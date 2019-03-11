南投翠巒部落車跌邊坡百米　車上駕駛和乘客拋飛一死一傷　

▲南投仁愛鄉翠巒部落傳出車輛滑落邊坡意外，坡勢陡峭。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

連日大雨，造成路面濕滑，南投縣仁愛鄉翠巒部落一號聯外道路，11日發生客貨兩用車翻落百米邊坡意外，駕駛連同乘客被拋出車外，其中劉男頭部重創已死亡，另名陳男尚有微弱氣息，由警消送醫急救，造成1 死1傷慘劇，兩人分別由梨山消防分隊及仁愛消防分隊送往埔里榮民醫院，肇事原因由警方調查中。

南投縣消防局表示，下午2時接獲中市消防局轉報，梨山仁愛翠巒聯外道路有輛客貨兩用車翻落邊坡，兩單位立即調派救護車和水箱車攜器材工具馳援，到場發現劉男倒臥陡峭山坡已死亡，救護員救起生命垂危的陳男，分別由中市梨山消防分隊及南投市仁愛消防分隊救護車送往埔里榮民醫院急救。



目擊部落居民說，當時看到時2人被拋出車外，1個倒臥邊坡，頭部受創，滿臉鮮血，叫他都沒回應；另1人則尚有呼吸心跳，傷勢很嚴重 。



警方調查，發生事故的投89線是通往翠華村翠巒部落的聯外道路，該路段蜿蜒狹窄，坡度陡峭，並不好開，發生事故的客貨兩用車疑因失控衝撞 路邊護欄，再翻落深約100多公尺邊坡。

▲車輛撞擊力道大，水泥護欄被撞掉一大塊。（圖／民眾提供）



警方表示，到場處理時發現，現場道路的水泥護欄被撞掉一大塊，顯見衝撞力道不輕，造成1死1傷慘劇，究竟是否因人為操作不當或機件故障而釀禍，由警方調查中。