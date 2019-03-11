陸未來10年登月！2020發射首個火星探測器

▲吳偉仁在發表講話。（圖／翻攝自中新社）

大陸中心／綜合報導

繼嫦娥四號探測器1月實現人類首次月背軟著陸後，大陸致力航天發展的腳步並未停歇。全國政協委員、探月工程總設計師吳偉仁10日表示，明年發射第一個火星探測器，「未來十年左右，月球南極將出現中國主導、多國參與的月球科研站，中國人的足跡將踏上月球，我國將邁入世界航天強國前列。」

全國政協十三屆二次會議10日下午在人民大會堂舉行第三次全體會議。吳偉仁在會上表示，探月工程研制隊伍敢於創新，實現了多個國際首次，包括首次獲得7公尺分辨率全月立體圖，已經保持8年的世界紀錄；首次在地月拉格朗日L2點進行長期探測；首次獲得月表下面200公尺左右的地質剖面圖等。

▲嫦娥四號月球車外觀設計構型。（圖／CFP）

他還說，隨著今年嫦娥五號從月球採樣返回，明年發射第一個火星探測器等標誌性工程的實施，中國將躋身於世界航天強國的行列；未來十年左右，月球南極將出現中國主導、多國參與的月球科研站，中國人的足跡將踏上月球，「我國將邁入世界航天強國前列。」

吳偉仁3日出席全國政協會議開幕前表示，明年將發射火星探測器，實現火星的環繞、著陸以及探測。此外，今年底會先發射嫦娥五號，實現在月球採樣返回，有可能成為繼美國、俄羅斯之後，第三個返回地球的國家。

►►影／大陸探月工程總設計師：2020年發射火星探測器

▼大陸火星探測模擬圖。（圖／視覺中國）