改變中年失業危機　桃就服處辦理失業職訓助學習一技之長

▲黃先生（右一）參加失業者職業訓練「機車修護實務班」課程，因具一技之長且服務佳，獲公司拔擢出任店長職務。（圖／就服處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「被迫失業」對中年人而言，如何化危機成轉機，唯有不放棄努力！曾擔任物流主管的黃先生，年過半百，卻因公司改組遭致裁員，為培養自己第二專長，參加了桃園市就業服務處失業者職業訓練「機車修護實務班」課程，取得證照，透過訓練單位輔導至聯騰汽車擔任技師工作，因具一技之長且服務佳，目前獲公司拔擢出任店長職務。

桃園市政府就服處職訓推動課鄭維杰課長11日指出，就業市場受到大環境變化衝擊，中高齡失業情況日益普遍，該名曾擔任物流公司主管的黃先生，面對失業危機，選擇尋求政府的就業服務管道協助，參加失業者職業訓練「機車修護實務班」課程，透過紮實的基礎訓練及實作課程，訓後考取機器腳踏車修護丙級技術士證照，順利在職場上覓得第二春。

▲就服處推出的手作烘焙點心暨精緻伴手禮製作訓練班。▼黃先生至聯騰汽車擔任技師工作，獲公司拔擢出任店長職務。（圖／就服處提供）

為了協助待業勞工習得一技之長，順利進入職場，桃園市政府就業服務處持續辦理失業者職業訓練，2018年度計開班22班，逾550人參訓，訓後就業率達70%以上，2019年度辦理之失業者職業訓練，第一梯次(技術及服務職類)將自5月份起陸續開課。

第一梯次(技術及服務職類)開訓的課程計有10個技術類及4個服務類課程，提供420個訓練機會，技術類課程如下：網站設計形象規劃班、建築平面暨VR立體設計班、企業大數據資料運用人員培訓班、產品機構設計繪圖實作班、室內裝修設計繪圖實務班、重機械機具操作班、電機人員技能養成班、工業設計與3D列印整合實務班、辦公室軟體與人資帳務實務班及數位APP行動介面設計班等。

服務類課程如下：複合式餐飲實務班、記帳稅務實務班、ERP企業與財務管理實務班及手作烘焙點心暨精緻伴手禮製作訓練班，多元豐富的課程內容滿足民眾多樣化學習需求，於訓後的就業場域更加開闊。歡迎待業朋友把握職業訓練的機會，踴躍報名參加。