郭國文主張：南科三期產業加值　台南產業新引擎

▲前行政院院長賴清德，陪同立委補選參選人郭國文，在南科新的五奈米廠前，提出「台南科學園區第三期產業加值」的政策計畫。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

不只關心農漁產業，3月11日上午前行政院院長賴清德，陪同立委補選參選人郭國文，在南科新的五奈米廠前召開記者會，提出「台南科學園區第三期產業加值」的政策計畫，主張科技產業重鎮南科應儘速拓建第三期，成為台南產業的新引擎。

台南科學園區是台灣最重要的科技產業重鎮，一路發展自一期到二期，至今已呈現不敷使用之態，因此郭國文提出增設大南科新三期，配合週邊發展，加上綠能科學園區，未來成為台南經濟雙發展的新引擎！

賴清德談到，目前新的五奈米廠將完工，搭配研發中心，南科將成為全球最重要的高科技晶圓產地，目前將面臨的腹地不足需要儘速解決，國文提出配合擴建南科三期就是絕佳的計畫。

郭國文提出，南科需要新三期用地，同時透過以南科新基地為核心，連結周邊工業區，推動工業4.0，促成鄰近工業區的全面升級，帶動產業鏈。加上已動工的歸仁綠能科學園區，未來兩園區將成為全球綠色科技的重心。南科位於大台南地理中心，交通便利，加上第三期的開發，可以讓效能更高，連結整備週邊的工業區升級，成為產業鍊，如此帶來的就業人口加倍必能帶動地方農畜及服務產業，真正讓產值與就業翻倍。

賴清德表示，大陸打壓台灣主權與阻擾台灣加入WHO及參與國際組織都是事實，絕對不是對手說的恐嚇。賴情德感嘆，如果台灣的政治人物對大陸不存戒心，那他的動機就不可言諭。因此，316立委補選對台灣就更顯重要，因需大家團結爭一口氣，才能抵抗和拒絕「一國兩制」及「和平協議」等大陸對台的主張，所以懇請大家集中選票，支持民進黨提名的2號郭國文，讓他有機會為大家服務，並守住台南的發展與台灣的民主。