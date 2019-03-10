力挺郭國文　陳水扁：大家願意看到民進黨就這樣斷氣嗎？

▲陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁臉書）



政治中心／綜合報導

台南市第二選區立委補選將至，民進黨候選人郭國文10日舉辦造勢大會，找行政院長賴清德等黨內大咖站台。而前總統陳水扁9日也透過影片力挺郭國文，他呼籲大家支持2號郭國文，並說「大家願意看到土生土長的本土政黨民進黨就這樣斷氣嗎？」

郭國文今在台南市新化區舉辦「為台灣 行作伙」造勢大會，陳水扁前總統昨日在臉書透過影片力挺郭國文，表示郭國文的學歷、經歷優秀，且非常完整，作為一個國會民代，絕對夠資格，也絕對不會漏氣，所以，「阿扁願意站出來，呼籲大家都站出來，大家要團結來支持2號郭國文，讓他可以順利當選這次的立委」。

陳水扁也不捨前行政院長賴清德投入輔選，說「民進黨只剩一口氣」，他表示賴清德的意思是，民進黨現在已在ICU中急救，在使用葉克膜，「大家願意看到土生土長的本土政黨民進黨就這樣斷氣嗎？」

陳水扁呼籲，台灣是不是會成為第二個西藏，就看這一次3月16日立委補選。他表示，國民黨這幾位天王級的候選人，如果有機會重返執政，絕對會和中國簽與西藏一樣的和平協議，但西藏的歷史經驗告訴我們，這不是人進來、貨出去，而是解放軍進來，「台灣人出走，大家一起死」，呼籲台灣人要覺醒。

陳水扁提及，台南市是阿扁的故鄉，是總統的故鄉，也是賴清德前院長的本命地，第二選區更加是黃偉哲市長的立委選舉區，「台南是民進黨的民主聖地，第二選舉區可以說是台南民主聖地的民主聖地」。

今日造勢活動陳水扁再次用影片，向台南市第二選區的鄉親喊話，這次立委補選，大家一定要團結，支持2號民主進步黨立委候選人郭國文。