　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

黑色轎車疑「打水漂失控」　遊覽車國3遭撞2次側翻轉180度原因曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

地方中心／綜合報導

高雄一輛遊覽車9日上午載乘客北上苗栗，下午回程行經彰化國道三號、南下192公里和美路時，遭一輛疑似「打水漂」失控的黑色轎車連續擦撞2次，導致遊覽車在國道上翻覆，造成5人重傷、28人輕傷送醫，其中，重傷的80歲曾姓阿嬤，因瞳孔對光沒反應，家屬忍痛簽拒絕心肺復甦術或維生醫療，決定將「留一口氣」安排回家處理後事。國道警方初步研判，黑色轎車當時疑似因出現水漂現象失控打滑，但詳細肇事原因仍待進一步調查。

從影片中可以看見，當時遊覽車的前方沒有其他車輛，下一秒黑色轎車突然從右邊撞進來，畫面明顯可以感受到搖晃，遊覽車駕駛成功穩住了第一波衝撞，但轎車衝到內側後，撞上護欄又反彈回來，再次從側邊撞上遊覽車，這次就造成遊覽車失控側翻，接著車內傳出慘叫聲。

▲▼高雄遊覽車行經國道和美路段翻覆。（圖／記者唐詠翻絮攝）

▲高雄遊覽車行經國道和美路段翻覆。（圖／記者唐詠翻絮攝，下同）

國道七隊交通組長許世儒說明，檢視相關車輛提供的行車紀錄器發現，當時中部地區下雨，黑色轎車疑因出現典型水漂現象，從外側車道撞到遊覽車右前車頭後，往前撞到內側護欄彈回來，再撞到遊覽車左側車頭，導致遊覽車失控翻覆，至於，本起事故由本大隊交通組認定整個肇事相關責任。

彰化縣消防局當時獲報後，立即啟動大量傷患機制，出動彰化基督教醫院、秀傳醫院、台中童綜合醫院、光田醫院、中山醫院等多家民間醫院的救護車支援，現場統計有5名乘客重傷、28名輕傷，全數送往醫院救治；至於肇事的21歲賴男則沒有大礙，意外發生後立刻將車子停在路肩，下車幫忙報警、協助救援。

▲▼高雄遊覽車行經國道和美路段翻覆。（圖／記者唐詠翻絮攝）

▲▼高雄遊覽車行經國道和美路段翻覆。（圖／記者唐詠翻絮攝）

賴男供稱當時車速約在90至100公里，因為外側車道積水太多才會打滑失控，車子就朝內側車道衝去，撞上護欄後又衝到外側，隨後他就看見遊覽車翻覆，他嚇得立刻將車停在路肩、幫忙報警並協助乘客脫困。警方調查，翻覆的遊覽車目前車齡13年，每年都有正常檢驗、車況沒有問題；至於簡姓駕駛開職業大客車已40多年，至今都沒有重大肇事及違規紀錄，開車上路也都很注意速限及交通規則。

這次遭撞翻車後，遊覽車駕駛無奈地說，「第一次給他撞到沒有關係，沒想到對方撞護欄又回來，第二次再撞，車就失控拉不回來了！」而許世儒提醒用路人，呼籲駕駛人遇到水漂現象時，應減速且不踩煞車，不緊急打方向盤，放開油門讓車子滑行靠右停車，以免產生典型水漂現象。

【相關新聞】

影片曝光／國道遊覽車遭撞2次側翻轉180度　9歲男童自行爬出

更新／參加法會回程遭擦撞！國3和美段「遊覽車翻覆」33人輕重傷

▲▼高雄遊覽車行經國道和美路段翻覆。（圖／記者唐詠翻絮攝）

▲▼高雄遊覽車行經國道和美路段翻覆。（圖／記者唐詠翻絮攝）

ET快訊
男友自豪：持久力第1名　曾智希「聳肩冷笑」回家GG了
快訊／勝利涉嫌性買賣立案！警：以嫌疑人身份接受調查
酒駕累犯靈堂講習破功！他3年2度酒駕　三重女過馬路遭撞死
軍人男友愛飆車！高雄妹撞飛毀容　遭拋棄淚崩：沒報警真傻

關鍵字：打水漂,遊覽車,翻車,和美,國3

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

更新／石門舊十八王公廟土石大面積滑落　賣肉粽夫妻遭活埋險死

韓流發威！粉絲子女轉學這校人數暴增　 5人就有1人是轉學生

影／正妹譙他「心術不正」　潘恆旭上議員臉書留言狠嗆：我看到妳也吐了

煮泡麵竟奪3命！水沸溢出滅爐火又開燈　宜蘭氣爆慘劇關鍵曝光

男子回家5天死在房內地板上「嘴角可疑滲血」　檢追出凶手是友人

搭電扶梯沒握扶手　滾落骨折「身心受創」求償156萬

小三撇8年婚外情！人妻跳樓前逼老公輸誠　認：偷吃次數難以計算

白狼立院前抬棺違集遊法　嗆：要就直接移送「警列首謀照辦」

酒駕累犯靈堂講習破功！賣菜郎3年2犯　撞婦噴飛10公尺慘死

結婚5年「從娘家打到外面」　家暴夫失蹤3年妻苦等不回獲判離

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

暖爸出差整個月留注音文紙條　「爸寶」兒子一看抱頭飆淚

暖陪愛紗回日本「看她開心就幸福」　粉絲一看噴淚...是懷秋！

獨家影片／江倩齡駕車撞樹爆頭慘死！　「最後在台身影曝光」惹淚崩

賈乃亮吐心聲：我不需要安慰　除了女兒「沒什麼好懷念」

她懷孕40週肚爆痛快生了　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」！

煮泡麵竟奪3命！水沸溢出滅爐火又開燈　宜蘭氣爆慘劇關鍵曝光

男子回家5天死在房內地板上「嘴角可疑滲血」　檢追出凶手是友人

搭電扶梯沒握扶手　滾落骨折「身心受創」求償156萬

小三撇8年婚外情！人妻跳樓前逼老公輸誠　認：偷吃次數難以計算

白狼立院前抬棺違集遊法　嗆：要就直接移送「警列首謀照辦」

酒駕累犯靈堂講習破功！賣菜郎3年2犯　撞婦噴飛10公尺慘死

結婚5年「從娘家打到外面」　家暴夫失蹤3年妻苦等不回獲判離

小三不認帳！鹹濕錄音「抱你也射不出來」出賣她　要賠正宮300萬

媳婦結婚5年沒生兒子！婆婆天天羞辱「拒認2歲孫女」慫恿他：去找小三

更新／石門舊十八王公廟土石大面積滑落　賣肉粽夫妻遭活埋險死

中職熱身賽／羅里奇前4局完全壓制中信　4局結束獅3：0象

咖啡控看過來！盤點全日本6間非去不可的星巴克概念店

等紅燈看到軟萌妹過馬路！　顏值爆表「激似辜莞允」…網狂歪盯側面：超偉大

煮泡麵竟奪3命！水沸溢出滅爐火又開燈　宜蘭氣爆慘劇關鍵曝光

中職／許峰賓回娘家　接下電視台客座球評

母24年前也死於山難！2男遇難被證實「長眠」喜馬拉雅殺人峰

雷霆3先發犯滿近10年僅三度　喬治怒批裁判罰2.5萬美元

蘋果供應商台廠4家進9家出　法人：僅維持產能基本盤

男子回家5天死在房內地板上「嘴角可疑滲血」　檢追出凶手是友人

韓國人口中「地獄朝鮮」踩著別人往上爬　拚死都要擠進大企業！

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

社會熱門新聞

怎麼說走就走...女兒上吊死在..

慈濟醫學生列隊送別「大體老師」

遊覽車翻覆影片曝光　男童自行爬..

黑車突入撞2次　遊覽車翻覆33..

正妹控遭男撿屍　一夜激烈來4發

舊十八王公廟土石滑落　賣肉粽夫..

開電暖爐保釀災　燒死3隻愛犬

殯儀館講習破功！他3年2犯醉殺..

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

爸拗斷男嬰四肢　獄中悔悟遭判4..

聽到穿褲子聲　母帶兒女抓姦輸了

大賣場逃生梯輕生　女子送醫急救

母親在廚房煮著豐盛晚餐　獨子默..

更多熱門

相關新聞

黑車突入撞2次　遊覽車翻覆33傷

高雄一輛遊覽車9日上午載乘客北上苗栗，下午回程行經彰化國道三號、南下192公里和美路時，遭一輛失控的黑色轎車連續擦撞2次，遊覽車因此在國道上翻覆，造成5人重傷、28人輕傷送醫。對此，肇事駕駛接受媒體訪問時，只回答是打滑導致，但詳細肇事原因仍待警方持續調查。

遊覽車翻覆影片曝光　男童自行爬出

國3遊覽車翻覆33人輕重傷！ 公總曝車況：曾違規

屏東燈會行人闖馬路　遭遊覽車撞上

即／彰化大火衝天！樂器工廠慘遭燒光

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

選手被淘汰怒了　蕭敬騰反問讓她沉默

空等2hrs觀眾喊退票！鄧紫棋揭延遲內幕

女醫師大玩2次太激烈！小鮮肉被榨乾崩潰

怎麼說走就走...女兒上吊死在浴室　老父破門抱屍哭斷腸

鄧紫棋代言高雄破局內幕

移工推爺爺散步…把他腳趾磨爛孫氣炸

女擠爆膿包痛炸！男友開「交疊大絕」

能駕馭「愛生氣女孩」星座男Top4！

找到黑色烏魚子　他順手丟媽氣炸

周杰倫曬「億級限量馬王超跑」！黑人一看車庫傻眼

女人才懂！月經沒來買魔法棒秒噴血

宋智孝剪成及肩激短髮！美出新高度

北北基12縣市大雨特報　冷氣團接力探13度

鄧紫棋90度鞠躬道歉！演唱會延遲2hrs

更多

最夯影音

更多

結婚前夕目睹愛人癌逝病床　她冥婚後騎車自撞與丈夫暖遇

謝金燕逼問潘瑋柏：女友是空姐？　失控脫稿五月天.林俊傑.羅志祥全躺槍！

小S 阿雅20年姐妹情絕裂　大摔椅子....全場嚇傻

韓國瑜遲到40分鐘又致詞很久　婦嗆「看電影好嗎」尷尬說抱歉

嬰兒噎奶嘴唇發黑奔警局求助！ 警急送醫15分車程5分鐘到達

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面