黑色轎車疑「打水漂失控」　遊覽車國3遭撞2次側翻轉180度原因曝

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高雄一輛遊覽車9日上午載乘客北上苗栗，下午回程行經彰化國道三號、南下192公里和美路時，遭一輛疑似「打水漂」失控的黑色轎車連續擦撞2次，導致遊覽車在國道上翻覆，造成5人重傷、28人輕傷送醫，其中，重傷的80歲曾姓阿嬤，因瞳孔對光沒反應，家屬忍痛簽拒絕心肺復甦術或維生醫療，決定將「留一口氣」安排回家處理後事。國道警方初步研判，黑色轎車當時疑似因出現水漂現象失控打滑，但詳細肇事原因仍待進一步調查。

從影片中可以看見，當時遊覽車的前方沒有其他車輛，下一秒黑色轎車突然從右邊撞進來，畫面明顯可以感受到搖晃，遊覽車駕駛成功穩住了第一波衝撞，但轎車衝到內側後，撞上護欄又反彈回來，再次從側邊撞上遊覽車，這次就造成遊覽車失控側翻，接著車內傳出慘叫聲。

▲高雄遊覽車行經國道和美路段翻覆。（圖／記者唐詠翻絮攝，下同）

國道七隊交通組長許世儒說明，檢視相關車輛提供的行車紀錄器發現，當時中部地區下雨，黑色轎車疑因出現典型水漂現象，從外側車道撞到遊覽車右前車頭後，往前撞到內側護欄彈回來，再撞到遊覽車左側車頭，導致遊覽車失控翻覆，至於，本起事故由本大隊交通組認定整個肇事相關責任。

彰化縣消防局當時獲報後，立即啟動大量傷患機制，出動彰化基督教醫院、秀傳醫院、台中童綜合醫院、光田醫院、中山醫院等多家民間醫院的救護車支援，現場統計有5名乘客重傷、28名輕傷，全數送往醫院救治；至於肇事的21歲賴男則沒有大礙，意外發生後立刻將車子停在路肩，下車幫忙報警、協助救援。

賴男供稱當時車速約在90至100公里，因為外側車道積水太多才會打滑失控，車子就朝內側車道衝去，撞上護欄後又衝到外側，隨後他就看見遊覽車翻覆，他嚇得立刻將車停在路肩、幫忙報警並協助乘客脫困。警方調查，翻覆的遊覽車目前車齡13年，每年都有正常檢驗、車況沒有問題；至於簡姓駕駛開職業大客車已40多年，至今都沒有重大肇事及違規紀錄，開車上路也都很注意速限及交通規則。

這次遭撞翻車後，遊覽車駕駛無奈地說，「第一次給他撞到沒有關係，沒想到對方撞護欄又回來，第二次再撞，車就失控拉不回來了！」而許世儒提醒用路人，呼籲駕駛人遇到水漂現象時，應減速且不踩煞車，不緊急打方向盤，放開油門讓車子滑行靠右停車，以免產生典型水漂現象。

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