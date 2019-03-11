女騎士誤信導航闖快速道路　嚇到停匝道槽化線不敢動

▲女子誤信導航騎上台66快速道路，停在槽化線上等待救援。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市24歲紀姓女子11日因誤信衛星導航竟騎上台66線快速道路，當時正值上班時段加上大雨磅礡，嚇得她停在匝道槽化線上一動也不敢動，幸經獲報員警火速趕往快速道路上尋人，並將女騎士安全帶離結束一場虛驚。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，上午7時許接獲民眾緊急報案指出，在台66快速道路與中山高匝道口附近，有名女機車騎士站在匝道槽化線上一動也不敢動，嚇壞不少用路人，警方獲報後擔心女子發生意外事故，立刻駕駛巡邏車趕往。

▲▼暖警迅速趕到協助牽離現場，結束一場上班驚魂記。（圖／平鎮警分局提供）

因正值上班時段台66快速道路上車流非常大，經過員警來回巡視，終於在西向18K處匝道槽化線上，發現身穿雨衣且一動也不敢動的24歲紀姓女騎士，警方鳴笛慢慢靠近，女騎士彷彿看見救星一樣，拼命向巡邏員警揮手，警方見狀趕緊將女子安全引導下快速道路。

紀姓女子向警方說明自己剛剛才搬到平鎮，一大早騎著機車並透過衛星導航要前往新屋區工廠上班，導航誤以為女子是駕駛自小客車，就引導上台66線快速道路，嚇得女子在大雨中進退兩難，還好員警到場幫忙解危。