他時速144公里狂飆恍神害「孝順烘培師翻落橋慘死」　老母心碎淚崩

▲烘焙師行經台86線快速道路卻遭追撞翻落高架橋慘死。（圖／記者林悅翻攝）

地方中心／台南報導

一名鄭姓烘焙師傅2017年9月開車出門上班，不料在台86線快速道路遭楊姓駕駛追撞，車子失控翻落護攔墜6公尺橋下，當場慘死。家屬表示，鄭男是家中么子，平常十分孝順，還和母親約好未來賺錢要帶媽媽出遊，而鄭母聽聞噩耗到場悲痛欲絕，痛哭失聲。案經台南地院審理，認為楊男因恍神未注意車前狀況，而以每小時144公里左右的速度超速行駛，認為過失情節重大，因此判處有期徒刑1年6月。

警方調查，鄭姓男子當時駕駛銀色轎車要到關廟上班，上午7時許行經台86線15.4公里處外側車道時，車速在正常速限內，卻遭後方楊男駕駛的黑色車輛追撞，瞬間失控轉向180度，車尾擦撞右側護欄滑行約50公尺，直到護欄高低落差處失去重心，連人帶車翻落至6公尺下的平面道路。

家屬說，死者是家中么子，在關廟一間烘焙坊擔任烘焙師傅，平時孝順且節儉，假日還會抽空帶媽媽出遊，不過因為舊車報廢，暫時借用兄長的車上下班，生前和媽媽約好要努力存錢，將來買新車再帶媽媽出去玩，不料卻發生憾事。

依判決書提到，楊男當天開車經過台86線東向15.4公里處時，因恍神未注意車前狀況，而以每小時144公里左右的速度超速行駛（時速限制為90公里），並且從中右後方直接追撞被害人車，導致被害人車先向左碰撞中央分隔島，再向右反彈失控衝出外（右）側水泥護欄翻落高架橋下，因此顱骨骨折併顱內出血當場死亡。

而死者母親不忍貼心的么子身亡，兩度在法庭上主張兒子的死亡是羊男的殺人行為所造成，並懷疑他為了規避賠償責任，而有脫產的行為。不過，法官認為2人原本素昧平生、毫無瓜葛，依現存證據顯示，並沒有殺害被害人的動機，而在沒有確切證據證明他說謊之前，無法認定他的離婚是出於脫產的目的。

最後，經過調查，法官認為車禍的現場是高架快速道路，速限每小時90公里，楊男超過高速公路速限的速度（時速144公里）行駛，符合一般人所稱狂飆的程度，這種速度完全漠視其他用路人的安全，無論是基於什麼原因，都是現代社會完全無法接受的重大，而且嚴重危及公共安全的過失行為。

且這起車禍是在楊男完全沒有注意車前狀況的情形下造成，因此，法官認為楊男過失情節重大，但他始終承認自己有過失，不迴避調查審判的犯罪後態度等等因素，先以刑法第62條前段自首的規定減刑之後，量處被告有期徒刑1年6月。

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