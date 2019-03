衣國157死空難「找無大型殘骸」！　美2天前「先知」警告：勿搭在衣國起降飛機

▲墜機現場的地面上能清楚辨認出飛機的形狀。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

衣索比亞航空公司(Ethiopian Airlines)一架載有157人的班機,10日時在起飛6分鐘之後失聯,隨後即被確認墜機,無人生還。不過稍早前傳出,美國國務院曾在事發前2天公開發出安全警示,建議美國官員不要乘坐3月10日抵達衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴(ADDIS Ababa),或是從該處起飛的班機,讓外界紛紛出現質疑美國是否對此次事件知情,卻未與衣國共享情報。

綜合外媒報導,衣索比亞航空波音737班機(航班ET302)10日時,在當地時間早上8點38分起飛,預計從衣國從首都阿迪斯阿貝巴飛往肯亞首都奈洛比(Nairobi),沒想到飛起在起飛6分鐘後,於雷達上消失,隨後被確認在距離機場45公里附近的比紹夫羅德墜落,全機149名乘客和8名機組人員無人生還。

衣索比亞航空公司董事長和肯亞交通部官方人員,隨後趕到現場查看,墜機現場很明顯有一大塊地方與他處不同,土像是被翻過一樣,中間還夾雜著飛機碎裂的殘骸以及乘客個人物品,鞋子、菸蒂、包包等東西滿是塵土地躺在地上,再也等不到原本的主人;而現場也幾乎找不到「較大型」的殘骸,顯示當時飛機撞地的撞擊力有多大。

▲隨處可見飛機的小塊殘骸和乘客的隨身物品。(圖/路透社)

隨著失事消息的傳出,網路上也開始掀起一股「陰謀論」,目前衣國仍未對失事原因作出解釋,但有人認為這起事件很有可能跟「索馬利亞青年黨」有關,今年1月24日時,衣國空軍曾對該青年黨進行轟炸行動,造成行動指揮官和手榴彈爆炸專家一共35名恐怖份子死亡,此次事件是否為一次報仇行動目前仍不得而知,索馬利亞青年黨也未就此事發表聲明。

另外一件令外界產生疑惑的是為,在這次空難事件中,,第一時間發出消息的推特帳號為衣國總統府辦公室,而並非任何空中管理部門或是由衣索比亞航空發布;此外,美國國務院曾在3月8日時,發出通知建議美國官員不要乘坐在10日抵達衣國,或是從衣國起飛的任何班機,但其原因是因當地10日時預計會舉行一場示威抗議,並且不清楚衣國官方態度,才會做出警告,應與此次墜機事件沒有關係。

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.