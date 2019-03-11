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公開打臉喜樂島　AIT：反對台獨公投是美國長期政策

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▲▼美國在台協會，American Institute in Taiwan，AIT，AIT新館，AIT內湖新館。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲美國在台協會，American Institute in Taiwan，AIT，AIT新館，AIT內湖新館。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陶本和／台北報導

針對獨派喜樂島所倡導獨立公投，美國在台協會（AIT）提出反對單獨改變現狀。對此，發言人孟雨荷11日接受媒體訪問時表示，反對台灣獨立公投是美國長期政策，並沒有辦法討論這個公投在台灣體制的合法性。

孟雨荷表示，美國基於TRA和三公報的一中政策，關注兩岸和平穩定，即使相信現況並不完美，但促成數十年來和平發展架構，任何改變現狀行為都會影響和平穩定。

孟雨荷指出，在北京方面，想要改變現狀的脅迫，在美方已經公開提出譴責，不過對於有人提出公投的相關訴求，AIT也強調，反對台灣獨立公投是長期政策。

另外，有關美方在「台灣旅行法」上的落實工作，孟雨荷表示，美國對台政策沒有改變，多年來美國和台灣有很多高層互訪，在台灣旅行法通過前也就已經有了；而該法是鼓勵美國國會友台機制，美台合作獲得美國國會兩黨的支持。

至於中國大陸對台施壓的力道持續增強，中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」40週年的談話中也明確指出，在一個中國原則基礎上達成海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的九二共識。

對於「九二共識」，美國在台協會發言人孟雨荷表示，美國對九二共識，或是其他的說法並沒有特定的立場，而美國對和平的兩岸關係有長遠利益，任何試圖以和平以外的手段解決台灣未來的做法，美國都會關切。

孟雨荷強調，我們對九二共識或任何其他說法沒有特定立場，對他們來說，重要的是這個過程不會牽涉文攻武嚇，正如台灣關係法內容，任何試圖以和平手段以外的方式解決台灣的未來，都會為美國嚴重關切。

▼美國在台協會發言人 孟雨荷(Amanda Mansour)。（圖／Pop撞新聞提供）

▲▼美國在台協會發言人 孟雨荷(Amanda Mansour)。（圖／Pop撞新聞提供））

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關鍵字：AIT,台獨公投,美國,台獨公投,台獨,喜樂島

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